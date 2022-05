La explosión de meteoritos del nuevo Tau Hércules es posible el 30 de mayo

Como novedad para 2022, la lluvia de meteoros Tau Herclide puede aparecer en la noche del 30 al 31 de mayo.

algunas veces, astronomía Puede estar lleno de sorpresas. Tomemos el caso de un pequeño cometa, que suele ser demasiado débil para ser visto sin la ayuda de un telescopio. Pero en 1995, repentina y completamente inesperadamente brilló, volviéndose débilmente visible a simple vista.

A fines de mayo, las cosas pueden volverse emocionantes, gracias a esta cosita nuevamente. cometa . Esa noche, nueva lluvia de meteoros – tau Herculids – Puede entrar en erupción, posiblemente clasificándose con los mejores espectáculos anuales de meteoritos.

Sin embargo, también existe una pequeña posibilidad de que ocurra algo inusual, quizás uno de los espectáculos de meteoritos más dramáticos desde The Amazing Show. Lluvia de meteoros Leónidas Hace más de 20 años.

O tal vez nunca se verá nada.

Cómo empezó todo

Esta historia algo convincente comenzó hace 92 años, en la noche del 2 de mayo de 1930. Dos astrónomos alemanes, Friedrich Karl Arnold Schwasmann y Arno Arthur Wachmann, estaban exhibiendo placas en el Observatorio de Hamburgo en Bergedorf, Alemania, para una nueva catalogación. asteroides , cuando accidentalmente tropezaron con una imagen de un nuevo cometa. Este fue el tercer descubrimiento de este tipo realizado por los dos hombres, los otros fueron en 1927 y 1929.

Tras el descubrimiento, los datos orbitales del cometa 73P / Schwasmann-Wachmann 3 (a la que nos referiremos de ahora en adelante como “SW 3”) parece pasar solo 5,7 millones de millas (9,2 millones de km) de Tierra El 31 de mayo. A pesar de su proximidad, el cometa SW 3 no era lo suficientemente brillante como para ser visible a simple vista; Solo se puede ver a través de unos buenos binoculares o telescopio.

Aunque el cometa SW 3 está girando el sol Aproximadamente cada 5,4 años, después de 1930 estuvo desaparecido en acción durante mucho tiempo. De hecho, entre 1935 y 1974, el SW 3 entró y salió ocho veces sin ser visto. No se volvió a ver hasta marzo de 1979. Su siguiente regreso, en enero de 1985, no se registró, pero se recuperó nuevamente a principios de 1990.

lleno de sorpresas

El cometa 73P/Schwassmann-Wachmann y su fragmento vuelan a través de la vista del Telescopio de Gran Aumento Slooh en Chile. (Crédito de la imagen: Slooh.com)

Los astrónomos esperaban que el cometa SW 3 hiciera otro regreso silencioso en el otoño de 1995. Pero a principios de octubre, la Oficina Central de telegramas astronómicos repentinamente comenzó a recibir Numerosos informes de observadores de todo el mundo sobre descubrimientos independientes. Un cometa a simple vista, bajo en el crepúsculo vespertino occidental y tiene una cola de polvo de 1 grado.

Pero este no era un cometa “nuevo” en absoluto, ¡era SW 3!

Esto fue sorprendente porque el cometa nunca se había acercado a la Tierra en 1995 más de 122 millones de millas (196 millones de kilómetros). Por todos los derechos, debería haber sido visible solo con telescopios muy grandes. Sin embargo, aquí fue un brillante 6.5 Ingredientes Más brillante de lo esperado – casi aumento de 400 veces en brillo! En cuanto a la causa de esta explosión masiva, las observaciones de diciembre de SW 3 realizadas en el Observatorio Europeo Austral en La Silla, Chile, revelaron que su pequeño núcleo se había roto en cuatro partes

El cometa todavía estaba muy brillante en su próxima visita en el otoño de 2000, lo que indica que dos de los fragmentos observados en 1995 habían regresado, con uno nuevo, que puede haberse separado durante el regreso de 1995.

En la primavera de 2006 el cometa se desintegró Hacer la apariencia de su regreso inicialmente aparecen al menos ocho restos, y algunos de los propios fragmentos formaron sus propios subfragmentos.

El 18 de abril de 2006, un telescopio espacial Hubble registrado Docenas de astillas . Entre el 4 y el 6 de mayo, es el turno del Telescopio Espacial Spitzer para fotografiar el cometa. Usando la cámara de matriz infrarroja (IRAC) pude Mira 45 de 58 piezas culpables . En total, SW 3 eventualmente se rompió en más de 68 fragmentos, y en su aparición más reciente en marzo de 2017, mostró signos de continuar desintegrándose y arrojando nuevas piezas con cada regreso a través del sistema solar interior.

Migas culpables

Un cometa en desintegración con una órbita muy cercana a nuestra Tierra, Abre debate sobre la posibilidad de nuevas lluvias de meteoros son producidos. La posibilidad de interactuar con la malicia de un cometa fragmentado puede sonar familiar y, de hecho, la mayoría de los textos de astronomía a menudo se refieren a El famoso caso del desdoblamiento del cometa Biella En 1842 o principios de 1843 y asociado con un grupo asombroso “Andromedida” Tormentas de meteoros que ocurrieron en 1872 y nuevamente en 1885. La pregunta es, ¿podemos esperar en 2022 un desempeño similar como resultado de la ruptura de SW 3 en 1995?

Se consideraron tres factores importantes:

Cuando el cometa se desintegró en 1995, grandes partículas de polvo fueron expulsadas al espacio.

Cuando el núcleo SW 3 se rompió, era probable que las partículas fueran expulsadas al espacio en todas las direcciones. Pequeñas partículas del tamaño de guijarros y granos de arena suelen ser empujadas detrás del cometa por la presión de la luz solar. Pero los guijarros y los trozos más grandes no se ven afectados por la radiación solar, por lo que terminan en caminos más cercanos al sol. Cuanto más cerca esté un cuerpo celeste del sol, más rápido se moverá en su órbita (la gravedad insiste en esto; esta es una ley natural básica). Por lo tanto, con el tiempo, estos fragmentos y piezas más grandes del cometa pasan a medida que se mueven hacia órbitas más pequeñas, saliendo así del cometa.

Para que esas piezas más grandes alcancen esta órbita más rápida, deben ser expulsadas al espacio a 60 millas por hora (26,71 metros por segundo). Esta velocidad suele ser un poco alta, pero el repentino colapso del núcleo de un cometa en 1995 y el estallido de material resultante pueden haber sido lo suficientemente poderosos como para producir esta velocidad necesaria.

Como resultado, aquellas partículas más grandes que fueron expulsadas en 1995 pueden haberse trasladado al sitio. todo derecho Del culpable, no de atrás. Y las partículas colocadas frente al cometa son el componente necesario de la explosión de un meteorito.

Estudios realizados por equipos de famosos expertos en lluvias de meteoritos, incluido uno de Alemania y otros de Japón Y Francia, así como por este autor , todos llegaron a la misma conclusión: la Tierra tendría una interacción directa con el material liberado por la división de SW 3 a fines de mayo de 1995. Y la posibilidad de un nuevo meteorito nunca antes visto parece especialmente prometedora. Todos los diferentes pronósticos apuntan a las 05:00 UT/GMT del martes 31 de mayo.

Eso se traduce a la 1 a. m. ET del martes 31 de mayo o a las 10 p. m. PT del lunes 30 de mayo.

Si desea fotografiar la lluvia de meteoritos tau Herculid, o desea preparar su equipo para su próximo evento de observación del cielo, consulte Las mejores cámaras para astrofotografía Y Los mejores objetivos para astrofotografía. Lea nuestra guía de Cómo fotografiar meteoros y lluvias de meteoros Para obtener más consejos útiles para planificar su sesión de fotos.

Visión: radiante y luz de la luna

Si se produce la explosión de este meteoro, su punto potencial de radiación o emisión se colocará Dentro de la constelación Bootes the Herdsman a unos 6 grados al norte-noroeste de la brillante estrella de color naranja amarillento, arcturus .

En cuanto al área de visión, una gran parte de los Estados Unidos contiguos, el centro sur y el este de Canadá (incluidas las provincias marítimas), México, América Central y del Sur, y un pequeño segmento de África Occidental son regiones mundiales bien centradas. para este evento. En los Estados Unidos, la altura de las ondas radiactivas varía aproximadamente desde la mitad del cielo occidental en el este de Nueva Inglaterra hasta aproximadamente la altura en el sur de California y el suroeste del desierto.

Este mapa muestra la visibilidad de una posible explosión de un meteorito y se basa en la suposición de que la actividad máxima ocurrirá cerca de las 5 horas UTC del 31 de mayo. La altura aparente de la radiación se presenta como círculos concéntricos verdes a intervalos de 10 grados. Su puño cerrado a la longitud de su brazo es de aproximadamente 10 grados. También se trazan zonas de crepúsculos civiles (el sol de 0° a 6° por debajo del horizonte), crepúsculos náuticos (6° a 12° por debajo del horizonte) y crepúsculos astronómicos (12° a 18° por debajo del horizonte). Desde la península de Baja California, México, la radiación está justo por encima de la cabeza a tiempo. (Crédito de la foto: Jérémie Vaubaillon)

En partes del noroeste del Pacífico, el norte de las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras, así como en una porción de las praderas canadienses, el norte de Ontario, el centro de Quebec y la mayor parte de Terranova y Labrador, se espera que la cumbre llegue durante aurora astrológica (El sol está entre 12 y 18 grados por debajo del horizonte), pero el cielo aún debe estar lo suficientemente oscuro para ver las estrellas más brillantes, así como cualquier meteoro brillante.

Desafortunadamente, para el extremo oeste y el norte de América del Norte, así como para el resto del mundo, el cielo estará demasiado brillante, empapado de luz solar o de espaldas a los meteoritos entrantes, lo que impedirá que se vea cualquier posible visualización.

hasta la luna Será nuevo el 30 de mayo. Entonces, el cielo estará oscuro.

¿Qué veremos?

tau Herculids puede producir un número similar de meteoros observados durante la lluvia anual de meteoros Gemínidas en diciembre. (Fuente de la imagen: bjdlzx a través de Getty Images)

Esa es la pregunta de $64,000. Esta sería la primera vez que la Tierra encuentra escombros de cometas en 1995 desde el evento de fragmentación, pero no podemos ver dónde se han esparcido los meteoritos (hasta que los encontramos), por lo que es difícil predecir exactamente qué tan lejos podría enfrentar la Tierra cuando crucemos el trayectoria del cometa este mes. . Todo depende de si los escombros se han esparcido lo suficiente antes del cometa para interactuar con nuestro planeta. Si no, no veremos casi absolutamente nada.

Por otro lado, podemos ver meteoros provenientes de decenas; Una explosión igualmente poderosa en las cifras anuales de diciembre. Geminis .

Y si atravesamos una gran concentración de restos de cometas, existe la posibilidad ¡Una completa tormenta de meteoritos! En cuanto a cuánto puede durar cualquier erupción, es probable que sea de corta duración; No más de unas pocas horas como mucho.

como mirar

Para obtener la mejor vista posible de la lluvia de meteoritos, vaya al lugar más oscuro posible, luego siéntese y relájese. (Crédito de la imagen: futuro)

Estarás afuera por un tiempo, ya que tendrás que esperar hasta que tus ojos se oscurezcan. La silla de jardín reclinable perfecta. Asegúrese de usar ropa adecuada para el clima; Puede hacer más frío de lo que sugieren los pronósticos locales, así que también traiga una manta. No mires a ninguna parte del cielo. Sigue buscando por todos lados.

Lo más importante acerca de un posible reloj de meteoritos es encontrar un lugar oscuro lejos de las luces brillantes que se pueden observar. ¡Esto será necesario!

He aquí por qué: las partículas se encontrarán con la Tierra a una velocidad muy baja de solo 10 millas (16 km) por segundo. Esto es lo más lento que puede golpear la Tierra desde la órbita alrededor del Sol. Cuanto más rápido viaje un meteoro de cierto tamaño, más brillante será, lo que significa que las partículas de SW 3 probablemente producirán meteoros muy débiles, y solo las piezas más grandes producirán estrellas asombrosamente brillantes. Pero debido a la naturaleza de fragmentación del núcleo SW 3, es posible que haya muchas partes más grandes entre las más pequeñas, por lo que no podemos descartar muchas bolas de fuego que se mueven lentamente como parte de la mampara de la ducha. .

Entonces, recuerda: cuanto más oscuro sea el cielo, más meteoros verás.

¡Buena suerte y un cielo despejado!

Nota del editor: Si tomó una foto increíble de la lluvia de meteoritos tau Herculids y desea compartirla con los lectores de Space.com, envíe sus fotos, comentarios, nombre y ubicación a [email protected].