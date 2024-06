La casa nos espía: así se vulnera nuestra privacidad

Nuestra casa nos espía: he aquí por qué – Planetcelular.it

¿Es posible que estemos siendo espiados dentro de nuestro hogar? Los estudios dicen que sí: estos son los accesorios a los que debemos prestar atención

Dentro de nuestro amado casa¿Está realmente garantizada nuestra privacidad? Incluso si vivimos solos, definitivamente no. Existen formas que nos permiten, sin que lo sepamos, registrar nuestros datos personales y sobre todo nuestros hábitos. Estos gadgets son inimaginables, lo que puede hacerte pensar dos veces antes de comprarlos en cualquier tienda de electrónica. Esto es lo que sucede en los hogares de muchas personas.

Gadgets que violan nuestra privacidad en casa

¿Lo que pasa en casa se queda entre esos muros? En algunos casos, en absoluto. Los expertos nos sitúan a la vanguardia en el uso de ciertos métodos, que debemos saber utilizar con prudencia para evitar que violen nuestra sagrada privacidad. El primer método que causa problemas esalexa amazonaQue un gran número de ciudadanos guardan ahora en el interior de sus casas. Sin nuestro conocimiento, Los dispositivos y el software tienen la capacidad de recopilar una gran cantidad de datos sobre nosotros. Según el estudio realizado por SurfShark, la plataforma buscará principalmente datos de salud de las personas que viven en casa.

Riesgo relacionado con Google

La otra plataforma a la que debemos estar atentos es la asociada a los servicios que prestas. Google. La empresa ya fue demandada en el pasado por cargos Violación de la privacidad, en una pequeña costumbre que parece no haberse perdido con el paso de los años. Los problemas con la funcionalidad de los motores de búsqueda se refieren principalmente a dos áreas: nuestros datos personales y el historial de los sitios que visitamos en la web. Información que, paradójicamente, sólo puede ser vista por quienes están familiarizados con las operaciones estadísticas o de mercado.

¿Es seguro nuestro smartphone?

Tampoco confiamos en nuestro teléfono inteligente, o mejor dicho Algunas aplicaciones cuya gestión de datos personales no está actualizada de acuerdo con la normativa de la UE. Muchos de estos juegos, incluidos los juegos, han permanecido en línea a pesar de que sus plataformas no están actualizadas con las reglas actuales. El consejo es eliminarlos, sobre todo si no son necesarios en la vida diaria.

Otro truco que podemos hacer, con todas las aplicaciones, es trabajar en los permisos que damos a estas funciones en nuestros teléfonos. Como aconsejan muchos expertos en telefonía, así será Se recomienda apagar el micrófono. De estas aplicaciones. La forma de hacerlo es muy sencilla, ingresando a la configuración general del teléfono móvil y luego desactivando el molesto comando para todas las funciones de forma individual. Para evitar el pirateo de cuentas, la autenticación de dos factores para perfiles también puede resultar útil.