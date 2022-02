La alineación del espejo del telescopio espacial Webb continúa con éxito

Webb continúa su camino para convertirse en un observatorio enfocado. El equipo trabajó con éxito en la segunda y tercera fase de un total de siete fases de alineación de espejos. Con la finalización de estas dos fases, denominadas Alineación de segmentos y Apilamiento de imágenes, el equipo ahora comenzará a realizar ajustes más pequeños en las posiciones de los espejos Webb.

Después de transferir lo que solían ser 18 puntos dispersos de luz estelar a la formación hexagonal distintiva de Webb, el equipo refinó la imagen de cada segmento del espejo haciendo ligeros ajustes, al mismo tiempo que cambiaba la alineación del espejo Webb secundario. Completar este proceso, conocido como Segment Alignment, fue un paso esencial antes de que la luz de todos los espejos interfiriera para que pudieran trabajar al unísono.

Una vez que se logró la alineación de segmentos, los puntos enfocados reflejados por cada espejo se apilaron uno encima del otro, entregando fotones de luz de cada segmento a la misma ubicación en el sensor NIRCam. Durante este proceso, llamado Apilamiento de imágenes, el equipo activó grupos de seis espejos a la vez y les indicó que reiniciaran su luz para superponerse, de modo que todos los puntos de luz estelar se superpusieran entre sí.

dijo Lee Feinberg, director del elemento del telescopio óptico de Webb en[{” attribute=””>NASA’s Goddard Space Flight Center. “Years of planning and testing are paying dividends, and the team could not be more excited to see what the next few weeks and months bring.”

Although Image Stacking put all the light from a star in one place on NIRCam’s detector, the mirror segments are still acting as 18 small telescopes rather than one big one. The segments now need to be lined up to each other with an accuracy smaller than the wavelength of the light.

El equipo ahora está comenzando la cuarta etapa de alineación de espejos, conocida como gradiente grueso, en la que se usa NIRCam para capturar espectros de luz de 20 pares separados de segmentos de espejos. Este equipo ayuda a identificar y corregir desfases verticales entre segmentos de espejos, o pequeñas diferencias en sus alturas. Esto hará que el punto único de luz estelar sea gradualmente más intenso y enfocado en las próximas semanas.