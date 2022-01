Kiev rischia di essere saccheggiata dai russi- Corriere.it

Secondo la Cnn il presidente Usa avrebbe messo in guardia il capo di Stato ucraino dal rischio imminente dell’attacco da parte delle truppe di Mosca

«C’è una possibilità concreta che i russi invadano l’Ucraina in febbraio»: è l’avvertimento ribadito da Joe Biden al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo quanto riferito dalla portavoce del consiglio per la sicure. Según Alexander Marquardt, correspondente della Cnn, Biden avrebbe anche detto a Zelensky di preparare il Paese “al saccheggio di Kiev da parte delle truppe russe”.

La tensione sull’asse Washington-Mosca-Kiev resta altissima anche dopo i tentativi di dialog per ora falliti fra le diplomazie delle due superpotenze

. «Continuiamo a vedere, anche nelle ultime 24 ore, un maggiore schieramento di forze combattenti schierate dai russiancora una volta, nella parte occidentale del loro paese e in Bielorussia, vicino al confine con l’Ucraina», ha spiegato El portavoce del Pentágono John Kirby, precisando però che lo schieramento non è «marcato». Il Pentagono ha anche reso noto alcune delle unità che sono state messe in stato di allerta per essere eventualmente dislocate in Europa dell’est nel caso la Russia invada l’Ucraina, por un total de 8.500 uomini. Tra queste, figurano elementi della 82ma divisione aviotrasportata y del 18mo Corpo aviotrasportato, entrambi basati a Fort Bragg, Carolina del norte. Ci sono poi elementi della 101ma divisione aerotrasportata di Fort Cambell, Kentucky, elementi della quarta divisione di fanteria di Fort Carson, Colorado. Coinvolti también la base aérea Davis-Monthan, Arizona, Fort Hood, Texas, la base Lewis-McChord, Washington, Fort Polk, Luisiana, la base aérea Robins, Georgia, Fort Stewart, Georgia, la base aérea Wright-Patterson, Ohio. Le unità mobilitate includono il supporto medico, aereo, logistico e formazioni da combattimento. La maggioranza delle truppe allerate sono dedica alla forza di risposta rapida della Nato.