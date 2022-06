Katya Essaretta es la primera mujer mexicana en volar al espacio

Su nombre es Katya Echazarreta, una ingeniera de 26 años que salió al espacio el pasado 4 de junio, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en entrar en órbita en una cápsula diseñada por Jeff Bezos para viajes espaciales.

Katya Echacharretta

“Los El vínculo que tenemos con el cielo, las estrellas, el espacioPorque me ayudó mucho saber que aunque estuviéramos lejos, al menos podíamos salir y ver la luna, ver las estrellas y ver algo así”. Katya Echacharretta, Por el lugar. Cuando dejó a la familia mexicana, supo que había algo que los unía desde lejos. Y última 4 de junio Esas estrellas con el cohete estaban muy cerca de ella. nuevo pastor The Blue Origin ha viajado más de 100 km, la primera mujer mexicana en viajar de un espacio a otro, y se cree que comenzó el espacio como una de las más jóvenes.

Katya Essaretta, de 26 años, graduada en ingeniería electrónica, participó en la misión NS-21 de Blue Origin, gracias al patrocinador de Amazon, Jeff Bezos, un proyecto ciudadano astronauta. Permitir que los ciudadanos comunes vayan al espacio. “Todos me decían que es el sueño de una niña pequeña, no va a pasar, es imposible, debí haberme enfocado en algo más ‘serio’ -palabras de Essaretta a la BBC- pero ahora no hay razón porque ya pasó, ya lo hice. hecho, por muchas mujeres como yo Esto se puede hacer.

Katya Echacharretta

Katya nació en Guadalajara, México Llegó a Estados Unidos a la edad de 7 años., Viviendo en la frontera entre Tijuana y San Diego, luego se instaló con su familia. Pasó 5 años lejos de sus padres y se quedó solo con su madre y sus tres hermanos después de que su padre abandonara a su familia cuando era adolescente. A los 18 años, para ayudar a su madre, empezó a trabajar en McDonald’s, donde estudiaba soñando con estrellas. “Estuvimos muchos años en San Diego. Pero era muy difícil para mi familia estar lejos y no poder ver a los abuelos, tíos, primos”, explica la joven de 26 años.

Así que con sacrificio y mucho estudio pudo conseguir una beca para la prestigiosa Universidad de California (UCLA) en Los Ángeles, donde se graduó en ingeniería electrónica. Luego trabajó como entrenador en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JBL) de la NASA, donde le ofrecieron un puesto de tiempo completo. El sendero de 26 años se construyó con dificultad: “No teníamos dinero, no teníamos un lugar para vivir, solo tenía un trabajo. Mis padres se separaron. Fue el conocimiento de eso lo que me motivó a no rendirme. El universo es tan grande y nosotros tan pequeños.“.

En 2019 conoce una organización sin fines de lucro Un lugar para la humanidad (S4H) Es la preparación y selección de gente común para ir al espacio. Un largo viaje a Katya que fue Seleccionado entre 7.000 candidatos Y una primera persona receptora Boleto espacial. Así que la preparación y salida, el pasado 4 de junio, se llevó a cabo con cinco personas. Pero no quedó ahí, y el siguiente objetivo fue una maestría en ingeniería de la Universidad Johns Hopkins: “Mirar la tierra desde afuera… realmente pone las cosas adelante. Todo lo que has vivido, todos tus problemas, todos tus obstáculos, todo lo que a veces se siente como el fin del mundo, todo está ahí. Nos parece demasiado grande, pero no lo es”.