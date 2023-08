Juventus Berardi: lágrimas, súplicas perdidas y copropiedad. cada vez que se tocan | primera página

Domenico Berardi ha sido una pasión desde hace mucho tiempo para la Juventus. Después de coquetear más o menos en los últimos años, en las últimas semanas los bianconeri vuelven a pensar en el delantero del Sassuolo. Cumplió 29 años hace dos semanas, la verdinegro para empezar su trabajo le exigió nada menos que 30 millones de euros; Por ahora, todavía no ha llegado ninguna oferta concreta, pero la idea de Giuntoli es recortar la parte de caja intentando conseguir algunos análogos.

Propiedad compartida – Hoy el jugador se sentirá preparado para dar un gran salto; De hecho, eso es lo que había querido durante dos años ya. El pasado verano estuvo cerca de la Fiorentina, y ahora puede hacerlo con la Juventus. Al igual que el verano de 2014, cuando los bianconeri hicieron todo lo posible para intentar hacerse con él. Berardi acababa de terminar su primera temporada en la Serie A con 16 goles. Fue su año de debut en Napoli y póquer en Milán, y también marcó la histórica primera victoria de Sassuolo en la Serie A en el derbi con Bologna.. La cartelera está a medio camino entre Neroverdi y la Juventus, a la que le gustaría recuperar ese verano para llevárselo a Turín.



No se contestan las llamadas – Allegri acababa de llegar al banquillo de los bianconeri y entre las peticiones a la dirección estaba el nombre de Berardi, e inmediatamente Marotta presionó para abrir negociaciones. con Sassuolo? No, con el jugador. Una, dos, tres llamadas al día. Allegri lo intentó y lo intentó. El teléfono de Domenico sonó en vano, pero estaba en sus manos. Pero no quiso contestar. Siguieron así casi todo el verano, sin que Berardi se encontrara ni para decirle que no a la Juventus. Sí, así es: estaba unido a la familia Squinzi y quería quedarse en el Sassuolo, con 20 años no tenía ganas de dar ese salto tan importante.

El primer jugador en tener éxito. El verano siguiente, Neroverdi llegó a un acuerdo con la Juventus y recibió el precio íntegro del delantero por 10 millones de euros. La copropiedad se disolvió y Berardi no se ha movido desde ese día. Y creer que la Juventus ya lo tocó cuando era más joven y jugaba en la escuela de fútbol “Il Castello” en Merto Crocia, un pequeño pueblo de la provincia de Cosenza donde se mudó con su familia. Allí fue informado a algunos observadores de la Juventus que deseaban llevarlo a Turín de inmediato; Se trata de un pequeño que tiene menos de 14 años y se echó a llorar: “quiero quedarme con mi familia“. Era la primera vez que Berardi rechazaba a los negros y los blancos, que habían sacado adelante una elección que nunca se concretó. Después de unos años de muchas llamadas sin respuesta de Marotta y hoy es el jugador que quisiera dejar Sassuolo. Juventus 3.0, aquí vamos de nuevo.

@empleado