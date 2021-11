Juve, es solo un dolor de cabeza. El heredero CR7 no existe, pero Dybala ...

Juve, es solo un dolor de cabeza. El heredero de CR7 no está presente, pero Dybala … la otra cara de la dama le sonríe a Goya

el otro lado de Usted está Goya sonríe y se frota los ojos frente a destellos elegantes una iglesia Y Dybala. widget y acceso Han pasado tres días desde VeronaY Sin embargo, todo parece haber cambiado, y esta es una clara confirmación de que no se trata tanto de las piernas como de la cabeza. Definitivamente más ligero en CampeonesDespués de ganar el cuarto de cuatro partidos y pasar la segunda ronda en el bolsillo: los bianconeri ahora jugarán por la cima del Grupo H con Chelsea. Europa es una buena inyección de confianza, pero no es la cura definitiva para las dolencias del campeonato, que hay que resolver sobre el terreno de juego, sufriendo contra medias y pequeños golpes. Solo así podemos intentar empezar de nuevo, pero sabemos que el campeonato de este año es algo de los demás, apuntando al cuarto puesto tras dejar 16 puntos en el camino desde lo más alto de la clasificación.

Es un momento tan delicado alegre Debe escuchar al equipo y dejarse guiar por las señales de los jugadores. Y hubo muchos en su contra Zenit. Empezando por la columna vertebral redescubierta, que ya no se puede ignorar de yateY LocatelliY una iglesia NS Dybala. Ahora son el corazón y el alma, la cabeza y los pulmones de este equipo, y saben qué hacer y no tienen miedo: es de ellos (y no de Conejo) Tenemos que empezar de nuevo para buscar la redención también en la liga. La iglesia lucha y siempre encuentra un giro ganador, Danilo Es cada vez más un líder, makini finalmente decisivo y Bernardeschi crecer, pero esto Usted está Sobre todo necesita su número 10. Responsable de la capitanía y en el centro del proyecto técnico, si las lesiones lo permiten. En contra Zenit Abrió el camino eliminando dudas con una gran actuación y haciendo que la Juve llenara de honores a la Juventus Platini. Ahora solo queda la renovación oficial (prácticamente de por vida) que llega pronto, designado heredero de Cristiano Ronaldo No existe, pero la persona más cercana es Paolo Dybala.