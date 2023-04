Juicio Ubi Banca, todos también absueltos en apelación: ‘La verdad no existe’

Brescia – Confirmado en apelación Todas las absoluciones en el juicio de Ubi Banca. El Tribunal de Apelación de Brescia confirmó la sentencia del 8 de octubre de 2021 del Tribunal de Bérgamo que absolvió al banquero Juan Pazzoliel expresidente de Intesa Sanpaolo, de las acusaciones Obstáculo a la autoridad de control Y por un crimen Influencia ilícita en la reuniónsobre la reunión de Ubi Banca del 20 de abril de 2013.

El veredicto pone fin aInvestigación de la Fiscalía de Bérgamo sobre la supuesta oObstáculos para Consob y el Banco de Italia En relación con la fusión entre Banca Lombarda e Piemontese, con sede en Brescia, y Banche Popolari Unite, con sede en Bérgamo, que en 2007 se transformó en Ubi Banca.

También confirmó la absolución de todos los demás acusados, incluido el ex director general de Ubi Banca, victor masaex presidente de la Junta de Supervisión Andrés Moltrasio y ex presidente de la junta Emilio Zanetti.

El Tribunal de Apelación de Brescia también aceptó la apelación. franco pollottila única persona que ha sido condenada en primera instancia a un año y seis meses por un conflicto de intereses (absuelta en apelación), y los acusados ​​absueltos en primera instancia debido a la prescripción y en su lugar Lo absuelven porque la verdad no existe.

El juicio terminó en el tribunal de Bérgamo con 29 absoluciones y 1 condena, cuando la Fiscalía de Bérgamo solicitó la condena de 26 acusados ​​y la inocencia de 4, incluido el Banco Intesa Sanpaolo (que fundó Ubi Banca), que fue acusado en virtud de la Ley. 231/2001 sobre Responsabilidad Administrativa de las Entidades.

En primera instancia, Bazzoli fue absuelto del delito de obstrucción a la autoridad de control “por no existir el delito” y del delito de influencia ilícita en la asamblea “por no haber cometido el delito”. Pero para él, la Fiscalía de Bérgamo presentó una solicitud de prisión de 6 años y 8 meses (luego 6 años y 2 meses en la etapa de respuestas). Para el fiscal de Bérgamo, Paolo Mandorino, el delito de influencia ilícita en una asamblea se fijó en junio de 2021 y para algunos de los acusados ​​en el juicio, los jueces declararon que no debían proceder por prescripción. En apelación, se reconoció en cuanto al fondo la pretensión de quienes presentaron una solicitud de inocencia.

En el primer caso, tanto Moltrasio como Zanetti -al igual que Pazzoli- fueron también absueltos en el fondo de los dos cargos, “por no tener el delito” del delito de obstrucción a la autoridad de control y “por no haber cometido el delito” del delito de supervisión e influencia ilícita en la reunión.

La investigación que dio lugar a este juicio presumió la comisión de un delito de obstrucción de las funciones de supervisión de los supuestos pactos parasociales entre los componentes accionariales de Bérgamo y Brescia de laEl proceso que condujo al nacimiento de Ubi Banca y el de Tráfico ilícito de influencias Lo ocurrido con motivo de la asamblea de accionistas del 20 de abril de 2013, que renovó los cargos de la Junta de Supervisión. Según los jueces, se recolectaron poderes en blanco, tanto a través de la estructura del banco y sus sucursales como a través de estructuras externas para asegurar el voto requerido.