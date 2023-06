Ambientada tras dos meses de agua y barro: la ciudad vive entre trabajo y expectativas

Dos meses después del accidente que conmocionó a Ardesio, el pueblo se mira en el espejo. Todavía no eran las siete de la mañana del cinco de abril cuando El muro de contención de la tubería de suministro de Enel Green Power, parte de la cercana estación de Ludrigno, cedió, liberando unos 15.000 metros cúbicos de agua que inundaron violentamente el área de abajo. Lodo, ​​agua y escombros también cubrieron la carretera regional y algunas casas en el pueblo de Karpignolo. Via Piemonte, Monte Secco y Via Alpini sufren lo peor: dos familias y una persona han sido evacuadas de esta última para un total de siete residentes, que aún están lejos de casa. En el camino, todavía se está trabajando para asegurar el área.