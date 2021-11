Jessica Watkins será la primera mujer negra en unirse a la tripulación de la estación espacial

Durante el evento de la semana pasada, Ken Powersox, un alto funcionario del Ala de Operaciones Espaciales de la NASA y ex astronauta, dijo, refiriéndose a los objetivos de la agencia más allá de la órbita terrestre baja.

La Dra. Watkins había estado entrenando para un viaje al espacio durante meses antes de que se asignara a su tripulación. He completado simulación de caminata espacial En el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston aprendieron los entresijos de la Estación Espacial, un laboratorio científico del tamaño de un campo de fútbol a 260 millas sobre la Tierra.

De ser la primera mujer negra en emprender una misión a largo plazo, dijo: “Ciertamente no me falló que hubiéramos llegado a este momento de la historia”. “Este momento no vale la pena si no podemos concentrarnos en el trabajo y hacerlo bien”.