El noveno planeta de nuestro sistema solar puede haber sido descubierto recientemente

Los datos recopilados en 1983 muestran signos de lo que un astrónomo británico cree que es una posible evidencia de un noveno planeta en nuestro sistema solar. La noticia podría proporcionar algo de consuelo a las personas que todavía están molestas por la degradación de Plutón a un planeta enano.

Michael Rowan Robinson, eminente astrónomo y profesor emérito de astrofísica en el Imperial College de Londres, descubrió que los datos recopilados por un telescopio espacial temprano mostraban un candidato potencial para la teoría del Planeta Nueve. Los datos se obtuvieron a partir de observaciones históricas del Satélite de Astronomía Infrarrojo (IRAS), que se lanzó en 1983. Fue el primer observatorio orbital en observar todo el cielo nocturno en el espectro infrarrojo.

Posible evidencia del Planeta Nueve encontrada en datos antiguos

Rowan Robinson decidió consultar los datos de la misión IRAS de diez meses para ver si no se detectaba algo en los datos. El profesor presta mucha atención a las cosas que se mueven lentamente de una nota a la siguiente. Hacerlo le permitió descartar cualquier objeto que se moviera rápidamente, como cometas o asteroides. Rowan Robinson dice que los cambios en la posición de los planetas candidatos podrían haberse debido al paralaje, ya que la Tierra orbita alrededor del sol, lo que hace que la posición del IRAS cambie de ángulo.

Sin embargo, el astrónomo examinó cientos de fuentes en los datos y tres observaciones realizadas en junio, julio y septiembre de 1983 atrajeron la mayor parte de su interés. Las observaciones sugirieron que el nuevo planeta podría ser de tres a cinco veces más grande que la Tierra. Puede orbitar el sol a una distancia de 225 veces de nuestro planeta de origen.

Búsqueda continua del noveno planeta

Desafortunadamente, Rowan Robinson admitió en trabajo de investigación reciente Que las notas no son de alta calidad. Esto se debe al hecho de que la región del cielo en la que fueron capturados está formada por filamentos de gas conocidos como cirros. Estos gases parecidos a nubes hacen que sea difícil leer las notas con claridad. También señaló que un estudio reciente del cielo realizado por los telescopios Pan-STARRS en Hawái no logró registrar el objeto. Esto puede indicar que el noveno planeta que pensó haber descubierto no es real.

También recomendó que los astrónomos revisaran las órbitas de los planetas enanos más allá de Plutón. Estos controles podrían explicar las observaciones que vio.

“El candidato se encuentra en una órbita que no es completamente compatible con nuestras predicciones del Planeta Nueve, y no podría distorsionar la gravedad del sistema solar distante de la manera que hemos sugerido. Pero, por supuesto, eso no lo hace”. no significa que no sea real “, señaló el científico planetario Mike Brown, en un Tuitear hilo.

“Solo significa que sería un descubrimiento fortuito de algo mientras se buscaba el noveno planeta. Plutón sucedió de la misma manera. Tombaugh estaba buscando el Planeta X de Lowell (que no estaba allí) y por casualidad encontró a Plutón. Plutón no era el esperado décimo planeta “.

El espacio continúa brindándonos nuevos acertijos para explorar. Los científicos descubrieron recientemente que un asteroide podría ser un parte de la luna. Sin embargo, por ahora, el Planeta Nueve, si es que alguna vez existió, sigue siendo esquivo.