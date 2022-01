Experto de Mayo Clinic predice que COVID-19 existirá hasta el PRÓXIMO SIGLO

El Dr. Gregory Poland (en la foto), un importante epidemiólogo de la Clínica Mayo, advirtió que el covid podría estar con los humanos durante tanto tiempo que “sus tataranietos seguirán inmunizándose” contra el virus.

Mientras muchos estadounidenses empiezan a mirar hacia una vida después del Covid, y algunos expertos hacen predicciones optimistas sobre el futuro de la pandemia, toda la comunidad científica no está de acuerdo.

El Dr. Gregory Poland, epidemiólogo de la Clínica Mayo y editor en jefe de las revistas científicas ‘Vaccine’ y uno de los principales expertos del país en vacunación e inmunología, dijo esta semana que el virus podría afectar a los humanos durante el próximo siglo.

En una conversación con Reloj de mercado el martes dio una predicción grave que contradice lo que dicen algunos expertos en salud global en todo el mundo.

Debido a la rápida transmisión de la variante Omicron Covid combinada con su naturaleza más leve, los expertos tienen la esperanza de que sea la cepa que haga la transición del virus de una pandemia a una endémica, lo que significa que el patrón del virus es estable y predecible. Polonia no comparte el mismo punto de vista optimista.

‘Todavía no estamos en ninguna etapa en la que podamos predecir la endemicidad. No lo vamos a erradicar’, dijo Polonia.

Señaló que el virus ha demostrado la capacidad de infectar a los animales, lo que significa que potencialmente puede circular indefinidamente a medida que se transmite entre especies y continúa mutando.

Polonia cree que el virus circulará durante tanto tiempo que las personas seguirán recibiendo vacunas contra el covid durante generaciones.

La transmisión de COVID-19 ha sido tan rampante entre los vacunados, los no vacunados e incluso entre los animales que Polonia y otros expertos temen que sea imposible de controlar y circular durante decenas de años más adelante. En la imagen: una mujer en Thornton, Colorado, recibe una inyección de la vacuna COVID-19 el 6 de marzo de 2021

“Así que permítanme hacer una predicción, que será difícil para cualquiera de ustedes mantenerme porque todos estaremos muertos para entonces, pero sus tatara-tatara-tatara-nietos aún estarán siendo inmunizados contra el coronavirus”.

‘¿Cómo puedo siquiera decir tal cosa? Si recibió su vacuna contra la gripe este otoño, fue inmunizado contra una cepa de influenza que apareció en 1918 y causó una pandemia.

Esta no es la primera predicción sombría que hace Polonia, y ha estado en lo correcto antes.

El mes pasado, le dijo a DailyMail.com que creía que 32,000 personas morirían de covid entre principios de diciembre y fin de año.

“32,000 estadounidenses que creen que van a estar vivos para celebrar la Navidad y el Año Nuevo están, sin juego de palabras, completamente equivocados”, dijo el 9 de diciembre.

‘Ninguno de ellos cree [they will die].’

Durante ese período, se registraron 31,000 muertes por covid en EE. UU., casi un punto en la predicción, por Nuestro mundo en datos.

Polonia no es el único experto cuyas previsiones sobre el futuro de la pandemia no son tan halagüeñas como el consenso en formación.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, advirtió la semana pasada que podría formarse un nuevo covid que alteraría el estado de la pandemia, como lo hizo la variante Omicron después de Delta.

‘Espero que [Covid becoming endemic is] el caso. Pero ese solo sería el caso si no obtenemos otra variante que eluda la respuesta inmune de la variante anterior”, dijo Fauci durante una Evento virtual de la Agenda de Davos.

Fauci también ha hecho declaraciones contrarias sobre el futuro de la pandemia que resultaron ser ciertas en el pasado, prediciendo en agosto que una cepa de Covid resistente a la vacuna probablemente estaba en el horizonte debido a la propagación desenfrenada del virus entre los no vacunados.

Unos meses más tarde, los funcionarios sudafricanos descubrirían la variante Omicron durante la semana de Acción de Gracias.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, también advirtió esta semana que sería peligroso suponer que Omicron es la variante de Covid ‘final del juego’.

La variante Omicron hizo que los casos de covid se dispararan en Europa, África y EE. UU. después de su descubrimiento a fines de noviembre.

La cepa mutante no demostró ser de larga duración, ya que ya se ha reducido en gran medida en el Reino Unido y Sudáfrica, los países que estaban golpeando con más fuerza y ​​rapidez a la variante.

Incluso en los EE. UU., lugares como Nueva York y Nueva Jersey que fueron atacados por primera vez por la variante ahora están registrando fuertes descensos en los casos.

La variante también es más leve que otras formas del virus, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades revelaron datos el martes que muestran que los casos de covid alcanzaron un pico 400 por ciento más alto durante la ola de Omicron que durante el aumento de Delta en el verano, aunque las muertes en realidad se redujeron. cuatro por ciento

La falta de longevidad de Omicron y, en general, su naturaleza más leve, tiene muchas esperanzas de que será la variante que acabe con la pandemia, ya que muchos tendrán anticuerpos naturales de la infección y correrán de personas para infectar.