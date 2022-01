Cohete SpaceX fuera de control en curso de colisión con la luna | espaciox

a espaciox Los expertos dicen que el cohete está en curso de colisión con la luna después de pasar casi siete años empujando por el espacio.

El refuerzo fue Lanzado originalmente desde Florida En febrero de 2015, como parte de una misión interplanetaria para enviar un satélite meteorológico espacial en un viaje de un millón de millas.

Pero después de completar una larga quema de sus motores y enviar al Observatorio Climático del Espacio Profundo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) en su camino a punto de lagrange – La posición neutra gravitacional está cuatro veces más lejos de la Luna y en línea directa con el Sol – La segunda etapa del cohete se ha descuidado.

El meteorólogo Eric Berger explicó en una publicación reciente sobre Ars Technica.

“Así que ha estado siguiendo una órbita algo caótica desde febrero de 2015”, agregó Berger.

Los observadores del espacio creen que el cohete, unas cuatro toneladas métricas de “basura espacial”, está en camino de atravesar la luna a unos 2,58 km/s en unas semanas.

Bill Gray, que escribe software para rastrear objetos cercanos a la Tierra, asteroides, planetas menores y cometas, dijo que la fase superior de Falcon 9 probablemente llegará al otro lado de la luna, cerca del ecuador, el 4 de marzo.

dijo un analista de datos en un blog reciente Correo Que el objeto “hizo un sobrevuelo cercano a la luna el 5 de enero” pero tendría un “cierto efecto el 4 de marzo”.

Este es el primer caso no deseado [of space junk hitting the moon] a quien conozco”, agregó Gray.

La ubicación exacta en la que impactará el cohete sigue sin estar clara debido al efecto inesperado de la luz solar que “empuja” el cohete y la “ambigüedad en la medición de los períodos de rotación” que podría alterar ligeramente su órbita.

Estos efectos inesperados son muy pequeños. Pero se acumularán entre ahora y el 4 de marzo”, escribió Gray, y agregó que se necesitan más observaciones para mejorar la hora exacta y la ubicación del impacto.

En cuanto a si la colisión se puede ver desde la Tierra, Gray dice que probablemente pase desapercibida.

“La mayor parte de la luna está en camino, e incluso si está en el lado cercano, el efecto es dos días después de la luna nueva”.

Jonathan McDowell, astrofísico de la Universidad de Harvard, escribió que la colisión se esperaba para el 4 de marzo, pero “no fue gran cosa”.

Para los que preguntan: Sí, la vieja segunda etapa del Falcon 9 que quedó en órbita alta en 2015 llegará a la luna el 4 de marzo. Es interesante, pero no es gran cosa. -Jonathan McDowell (@planet4589) 25 enero 2022

Sin embargo, los entusiastas del espacio creen que el efecto puede proporcionar datos valiosos.

Berger cree que el evento permitirá observaciones del material del subsuelo expulsado por el cohete, mientras que Gray dice que está “buscando la colisión lunar”.

“Ya sabemos lo que sucede cuando la chatarra cae al suelo; no hay mucho que aprender de eso”, dijo.