Javier Miley también declara la guerra a la memoria de la dictadura militar: cancelando programas de televisión y vaciando lugares simbólicos de tortura

24 de marzo Argentina se detiene a recordar Dictadura fuerzas civiles y militares que han ahogado al país en sangre desde 1976 y cometido genocidio que afectó principalmente Jóvenes entre 16 y 28 años Culpable de ser activista en Movimientos políticos de izquierda. Las desapariciones forzadas, la tortura y los asesinatos afectaron a sectores mucho más amplios de la población, incluidas familias vinculadas a las estructuras militares que planificaron y administraron la dictadura. a Buenos Aires Habrá tres convocatorias callejeras, una tras otra. Luego de la masiva y unificada manifestación del 8 de marzo que demostró una vez más cómo… Movimiento feminista Es la forma más avanzada de oposición. JavierMileyPartidos minoritarios, sindicatos, movimientos sociales y movimientos de derechos humanos han intentado encontrar una síntesis para un nuevo momento en las calles. Unir diferencias en la memoria. pero Divisiones políticas Los viejos rencores no desembocaron en una sola convocatoria y por tanto en la reunificación histórica entre las dos alas que la integran. Madres de Plaza de Mayo Se separaron a partir de 1985. En el resto del país habrá iniciativas por todas partes, del Norte al Sur, incluidos eventos, conferencias o conciertos como UshuaiaLa ciudad más austral del mundo. Cada capital regional tendrá un momento de recuerdo y protesta contra los recortes aprobados por el nuevo gobierno.

Todo esto mientras Miley y su grupo esencialmente intentan hacer precisamente eso. Reescribiendo la historia Dictadura primero Interrogatorio el Número de personas desaparecidas Al lado de El papel de la dictadura. La decisión del gobierno de publicar un anuncio de desmentido se convirtió recientemente en noticia. En el vídeo, a través del cual el gobierno pretende “exponer Su visión de los hechos“, mostrar testimonios de Familiares de víctimas del terrorismo de izquierda Además de un análisis de dos polémicos campeones de la época: el ex peleador “arrepentido”. Luis Labraña El ex director de inteligencia argentina juan bautista Proporciona. Esto va acompañado de reacciones de desprecio hacia el propio Milley en las redes sociales por el violento ataque a un luchador de la Organización de Niños Secuestrados por la Dictadura. Bienvenido. La niña denunció que fue abusada y golpeada en su casa por dos desconocidos armados y enmascarados que dejaron escrito en la pared el lema VLLC de Miley (“Viva la Libertad carajo”). ¡Viva la libertad, maldita sea!). En las redes sociales, la presidenta Miley dio varios me gusta a publicaciones de sus luchadores que cuestionaban la veracidad de la denuncia.

Ya durante la campaña electoral, Miley y sus hombres amenazaron con cerrar la empresa. La antigua Escuela Mecánica de la Armada: Vicepresidente actual Victoria Villarroel, ex abogado de ex militares cómplices de la dictadura, la definió como “17 hectáreas que los argentinos podían aprovechar: era un área destinada a la construcción de escuelas y lo que más necesitábamos eran escuelas”. Una señal preocupante porque “Ismailia era una escuela marítima y los alumnos de esa escuela eran utilizados como guardias Centro secreto de exterminio Recuerda quién trabajaba allí. Miriam Lewinex recluso de la ESMA y autor con un fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo Investigando vuelos de la muerte Destino final. Por ahora, la antigua ciudad de Isma y otros lugares conmemorativos permanecen abiertos, sin embargo Los empleados fueron despedidos y no reemplazados Su número ya aumentó a 7: entre ellos también se encuentran miembros del Área de Comunicaciones.

Contra y en defensa de los despidos y recortes económicos a las instituciones de la memoria derechos humanos Hace unos días se realizó una de las tantas manifestaciones contra el gobierno de Miley. El miedo es que quiereslimpia tu memoriaLa rodean y poco a poco la obligan a salir de la llamada “masacre colectiva” que a lo largo de los años ha revelado lo ocurrido en Argentina entre 1976 y 1983. En las últimas horas, a medida que crece la distancia entre Maile y Villarroel, artículos periodísticos han publicado apareció condenando este asunto. el perdon es posible Y editar Soldados condenados de la violencia perpetrada por la dictadura, que, sin embargo, mereció una dura refutación del propio presidente que habló de “Él miente“Está claro que el gobierno argentino decidió esto hace un mes Eliminar de la programación de televisión estatal Programa semanal de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. El 24 de marzo es diferente a los demás. El 24 de marzo vive de la división política y social sobre la cual Miley construyó su victoria.