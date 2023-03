El documento que desafía a Occidente – Il Tempo

Un nuevo concepto de política exterior. Así, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, esbozó de forma muy sintáctica el contenido del decreto que firmó hoy. El líder del Kremlin subrayó que “debido a los graves cambios en el escenario mundial, es necesario actualizar los principales documentos estratégicos”, adaptándolos al creciente nivel de conflictividad internacional.

Putin dijo que este “concepto actualizado” formará “la base de las medidas prácticas del país a mediano y largo plazo, y también se convertirá en una base doctrinal sólida para el trabajo futuro en el campo de las relaciones internacionales”. Las principales disposiciones del decreto afirman que “Rusia no se considera un enemigo de Occidente, no se aísla de él y no tiene intenciones hostiles”, y que “Moscú cuenta con la conciencia de los países occidentales de la inutilidad de la confrontación. y en el retorno a una interacción igualitaria, pero al mismo tiempo, “Rusia considera la política de Washington la principal fuente de riesgos para su seguridad y paz internacionales”, y por ello “la primacía externa está dirigida a contradecir la continua dominación estadounidense del “Para las relaciones y la coordinación con China e India” representa “el objetivo principal en el” Extranjero de Especial Importancia. Cercano “es transformar la región en una región de paz, buena vecindad y prosperidad”.

Por su parte, el canciller Sergey Lavrov precisó que, según esta “nueva doctrina”, los pasos hostiles hacia Moscú serían “severamente reprimidos”. En particular, se incluyó en el documento la posibilidad de utilizar las fuerzas armadas para repeler o prevenir un ataque contra Rusia y sus aliados. Lavrov enfatizó que el concepto prevé la posibilidad de reacciones simétricas y asimétricas a las hostilidades. “El uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa puede tener como objetivo repeler y prevenir un ataque armado contra Rusia y/o sus aliados, resolver crisis, mantener/restaurar la paz de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y otras medidas de seguridad colectiva. estructuras con la participación de Rusia, para garantizar la protección de sus ciudadanos en el extranjero, para combatir el terrorismo internacional y la piratería “, afirma el documento firmado por Putin. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que muchos elementos del concepto actualizado determinarán la línea de política exterior de Moscú “en los próximos de cuatro a seis años”. Según Alexei Drobinin, director del departamento de planificación de política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, se hizo para que “nuestros socios, amigos y oponentes extranjeros pudieran entender cómo nos orientaremos en el futuro cercano, y no decir, como algunos intentan, que la política rusa es impredecible».