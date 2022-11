“Italia y este gobierno no pueden hacer nada sin un acuerdo con Europa” – Corriere.it

Regreso del Papa de su visita a Baréin: “Es necesaria una política de cooperación y asistencia, no podemos dejar la responsabilidad de todos los migrantes en las playas a Chipre, Grecia, Italia y España”

Migrantes. Cuatro barcos frente a la costa de Sicilia con cientos de mujeres, hombres y niños a bordo en peligro. Pero no todos pueden bajar. ¿Teme el regreso de la política portuaria cerrada por el centroderecha a Italia? ¿Cómo evalúa la posición de algunos países del norte de Europa al respecto? ¿Cuál es su impresión del nuevo gobierno italiano liderado por una mujer por primera vez? “¡Eh, es un desafío! En cuanto a los inmigrantes, el principio es que deben ser acogidos, acompañados, promovidos e integrados. Si no se pueden tomar estos cuatro pasos, trabajar con inmigrantes no funcionará bien. Lo segundo que hay que decir es que todos los gobiernos de la Unión Europea tienen que ponerse de acuerdo sobre cuántos inmigrantes pueden aceptar. Porque, por el contrario, hay cuatro países receptores de inmigrantes: Chipre, Grecia, Italia y España, que son los más cercanos a los inmigrantes por mar. La vida debe ser salvada. Hoy el Mediterráneo es considerado un cementerio, quizás el más grande del mundo. Leí un libro en español llamado “Hermanito”. Es la historia de un niño africano que llega a España siguiendo los pasos de su hermano. Cinco servidumbres a que se sometió antes de embarcarse. A muchas personas, dice, las suben a botes por la noche, y si no quieren subir a bordo, les disparan y los dejan en la orilla. La servidumbre de esta gente, el peligro de muerte en el mar. La política de inmigración debe ser acordada entre todos los países. No se puede hacer política sin consentimiento. En este sentido, la Unión Europea debe tomar a la mano la política de cooperación y asistencia, ya que no puede dejar la responsabilidad de todos los inmigrantes que llegan por las playas a Chipre, Grecia, Italia y España. La política de los gobiernos hasta ahora ha sido salvar vidas, así es. Creo que este gobierno tiene la misma política, no creo que se quiera ir, creo que ya aterrizó en niños y madres y pacientes, por lo que he escuchado, al menos la intención estaba ahí. Pero Italia, este gobierno, o pensemos en la izquierda, no puede hacer nada sin un acuerdo con Europa. responsabilidad europea. Luego me gustaría mencionar otra responsabilidad europea con respecto a África. Angela Merkel, una de nuestras más grandes estadistas, dijo que el problema de los inmigrantes debe resolverse en África. Pero si pensamos en África bajo el lema “África debe ser explotada”, tiene sentido que la gente huya de esta explotación. Europa debería intentar hacer planes de desarrollo en África. Creo que algunos países de África no son dueños de su suelo que aún dependía de las potencias coloniales. Es hipócrita resolver el problema de los inmigrantes en Europa: No, vamos a resolverlo también en su país de origen. La explotación de personas en África es horrible para este concepto. El 1 de noviembre tuve una reunión con universitarios de África, pero estos estudiantes tienen la capacidad, la inteligencia, el espíritu crítico y las ganas de salir adelante, pero a veces no pueden por el poder colonial que tiene Europa en sus gobiernos. . Si queremos resolver el problema de los inmigrantes de una vez por todas, solucionemos los problemas de África, ayudemos a África”.

¿Qué pasa con el nuevo gobierno? El nuevo gobierno comienza ahora, estoy aquí, deseándoles lo mejor. Siempre le deseo lo mejor al gobierno porque el gobierno es de todos. Le deseo lo mejor para que pueda hacer avanzar a Italia. Y para los demás, los que se oponen al partido vencedor, y que cooperan, con la crítica, y con la ayuda, pero con un gobierno cooperativo, y no con un gobierno en el que se caen si no les gusta una cosa o la otra. Por favor, invito a la responsabilidad en este sentido: ¿es cierto que desde principios de siglo hasta ahora, Italia ha tenido veinte gobiernos? Pero dejemos de hacer bromas”.

He pedido negociaciones de paz serias para Ucrania. ¿Cómo son del lado del Vaticano, habló con Putin o tiene la intención de hacerlo?



“El Vaticano está constantemente atento y la Secretaría de Estado lo está haciendo bien. Se hace convergencia, se buscan soluciones, la Santa Sede hace lo que debe hacer, frente a los presos, siempre se hacen cosas, y la Santa Sede predica la paz. Me llamó la atención lo que está pasando, Ucrania golpeada, cruel: no es del pueblo ruso, quizás, es un gran pueblo, sino de mercenarios que van a la guerra, prefiero pensarlo porque respeto al pueblo ruso, por el bien de la humanidad rusa, solo piense en Dostoievski, quien nos inspiró como cristianos hasta el día de hoy. Tengo un gran afecto por el pueblo ruso y un gran afecto por el pueblo ucraniano. Al principio la guerra puede hacernos valientes, pero luego nos cansamos y sufrimos y aparece el mal. En un siglo ha habido tres guerras mundiales, ’14-18, ’39-45 y esta guerra, porque esta es una guerra mundial, ¿sabes? Cuando los imperios se debilitan, necesitan hacer la guerra para sentirse fuertes y vender armas. Hoy pienso que el mayor desastre del mundo es la industria armamentística. Por favor, me dijeron que si no se fabricaban armas en un año, se acabaría el hambre en el mundo. La industria de las armas es terrible. Me dijo que mi abuelo hizo Piaf. Lloré en Redipuglia. ¿Cuántos chicos se quedaron en la playa de Normandía? Dicen treinta mil. ¿Quién piensa en estos hombres? La guerra siembra todo esto, ustedes los periodistas hablan en contra de las guerras, sean pacifistas, luchen contra las guerras”.

¿Apoya las protestas y el compromiso de las mujeres en Irán?



“Tenemos que decirnos la verdad: a veces, por los derechos de las mujeres, es una lucha constante, porque en algunos lugares las mujeres obtienen la igualdad con los hombres y en otros no. Los derechos son fundamentales, pero ¿por qué no podemos detener el tragedia de la circuncisión femenina?¿En el mundo de hoy?Esto es horrible, que hoy exista esta práctica, que la humanidad no pueda parar esto que es un crimen, un hecho criminal, hay que seguir luchando por eso, porque la mujer es un don, Dios no creo un hombre y luego le dio un perrito para divertirse, no, creo dos iguales, un hombre y una mujer, una sociedad que no puede poner a una mujer en su lugar no avanza, tenemos el experiencia. Cada vez que una mujer va a trabajar al Vaticano, las cosas mejoran. Una sociedad que elimina a las mujeres de la vida El plebeyo es una sociedad que se empobrece. Igualdad de derechos pero también de oportunidades, porque la sociedad, por el contrario, es pobre. Masculina el chovinismo mata a la humanidad”.

Documento de hermandad humana firmado con Al-Tayeb, imán de Al-Azhar, en Abu Dhabi, en 2019. Luego la visita a Bagdad, Kazajstán y ahora Bahrein. ¿Caminar con el Islam vale la pena?



«La palabra clave es diálogo, y el diálogo hay que partir de la propia identidad, para tener identidad. Ahora, el Secretario de Estado del Vaticano y el Gran Imán de Al-Azhar están en el mismo avión de Bahrein a El Cairo, juntos, como hermanos. Esto es impresionante. Estos días hablamos con el Gran Imán sobre cómo surgió la idea del Documento de Abu Dabi. Vino al Vaticano en visita de cortesía, visitamos el protocolo, se fue y en el camino le pregunté: ¿Dónde vas a almorzar? Era algo interior, nos sentamos a la mesa, partimos el pan y nos lo dimos: un gesto de amistad, ofrecemos el pan. Cerca del final, no sé a quién se le ocurrió la idea, “¿Pero por qué no escribimos sobre esta reunión?” Así nació el Documento de Abu Dabi. No se puede pensar en esto sin pensar en una bendición especial del Señor en este camino. Me parece que sabes cómo inspiró el Señor este camino. Ni siquiera sabía el nombre del gran imán y nos hicimos amigos”.

En los últimos días, muchos fieles franceses han descubierto en la prensa que el fallo de 2021 de un obispo ahora retirado que cometió abusos en la década de 1990 se ha mantenido en secreto. Muchos católicos quieren saber si la cultura del secreto de la justicia eclesiástica debe cambiar y volverse transparente.

Este siempre ha sido un problema de transgresiones, no sólo en la Iglesia, en todas partes, como es la costumbre de encubrir. La Iglesia comenzó a cambiar con el escándalo de la Ley Cardinal de Boston, la Iglesia se dio cuenta de ello. Todavía hay gente dentro de la Iglesia que todavía no lo ve claro, es un proceso que hacemos con valentía y no todos tenemos las agallas, y a veces hay una tentación de compromiso, pero es la voluntad de la Iglesia. para dejar todo claro. En los últimos meses he recibido dos denuncias de abusos que han sido tapados, mal juzgados por la Iglesia, y de inmediato dije: Vuelvan a estudiar, y se hace un juicio nuevo: No se hace bien la revisión de los juicios antiguos. . Somos pecadores, y lo primero que queremos escuchar es vergüenza extrema por eso. La vergüenza es una bendición. Por eso dice Ignacio de Loyola en los Ejercicios Espirituales que hay que llegar al punto de la vergüenza y si no se tiene esta gracia no se puede seguir”.

La Iglesia en Alemania (que está involucrada en un complejo reformista) está perdiendo 300.000 creyentes cada año, lo que es una crisis profunda. ¿Qué puedes aprender de la pequeña pero vibrante y esperanzada Iglesia de Bahréin?



“A los católicos alemanes les digo: en Alemania hay una iglesia evangélica maravillosa y hermosa, y no me gusta otra que no sea tan buena. La quiero católica, en hermandad con los evangélicos. A veces perdemos el sentido religioso del pueblo santo de Dios y nos metemos en discusiones morales. Pero el origen es la bofetada que os da el Evangelio: de ahí la valentía apostólica. Si no hay encuentro con Jesucristo, habrá una moral disfrazada con el ropaje del cristianismo”.