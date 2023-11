Israel – Hamás está en guerra, noticias de hoy | Naciones Unidas: “El ataque israelí a Jabalia puede ser un crimen de guerra”. Los primeros 4 italianos en abandonar la Franja de Gaza

(Por Andrea Nicastro, nuestra corresponsalPor fin alguien puede abandonar la Franja de Gaza. No una persona, sino dos personas al mismo tiempo, sino cientos. Ayer llegaron a un lugar seguro desde el cruce de Rafah. 335 “extranjeros” y 76 palestinos heridos entraron en Egipto. Entre ellos se encuentran también cuatro italianos y todo el personal internacional de MSF: 22 personas. Podría haber habido más, sin embargo. Las comunicaciones en Gaza son difíciles. Envías un mensaje de WhatsApp y el doble check no aparece hasta pasados ​​varios días. Incluso el transporte es un problema y, aparte de las explosiones, no hay gasolina. En la lista aprobada por todos los partidos había 491 “extranjeros”, pero Algunos de ellos no llegaron a Rafah.Otros no fueron notificados y otros se negaron a dejar a sus familiares que no obtuvieron luz verde. Según diversas fuentes, en Gaza hay entre 5.000 y 7.000 “extranjeros”. Cuatrocientos tienen pasaporte americano Con sus familiares autorizados a acompañarlos, son miles. El Cairo calcula que se necesitarán dos semanas para evacuarlos a todos. ¿entonces? ¿Alguien más podrá salir? De momento no lo parece. Los civiles palestinos deben permanecer atrapados en Gaza.