“Se siente frustrado, enojado y traicionado por sus aliados” – Corriere.it

De nuestro corresponsal

Kiev – Muestra tu confianza ante el público, pero Es frustrante. El apoyo occidental flaquea Ya no era el mismo. Ya no hacía chistes para calmar las tensiones durante las reuniones de emergencia en los niveles más altos, ya no tenía una agenda ocupada con citas externas y su optimismo habitual se había desvanecido. “Ahora viene, escucha las actualizaciones, da órdenes y se va”.