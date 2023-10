Israel – Hamás está en guerra, noticias de hoy | Israel le confirma a Harris: no hay ningún plan para enviar soldados estadounidenses

• Es el vigésimo tercer día de guerra: más de 7.300 palestinos han muerto, según Hamás. 1.400 de ellos eran israelíes; 239 rehenes en Gaza • En la tarde del viernes 27 de octubre, Israel lanzó ataques aéreos sin precedentes contra la Franja de Gaza, anunciando una “expansión de las operaciones terrestres”. Aún no está claro si se trataba de la “invasión” declarada. El sector está completamente aislado. • Hamás llamó a los palestinos de Cisjordania a tomar las armas. • La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba un proyecto de tregua en Gaza y rechaza una enmienda que condena a Hamás. La ira de Tel Aviv: “Día de la vergüenza”. • Aviones estadounidenses atacaron dos sitios en Siria vinculados a la Guardia Revolucionaria Iraní. • Palabras y abreviaturas para entender el conflicto: Glosario. • Explicar la historia del conflicto entre palestinos e israelíes.

05.28 AM – Al-Sharq Al-Awsat: Sullivan es un “gran peligro” de expandir el conflicto regional

Estados Unidos piensa que sí. El riesgo de expansión regional del conflicto El conflicto actual entre Israel y Hamás Alto”. Así lo afirmó el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, advirtiendo en particular del peligro Más ataques a bases militares Los estadounidenses en la región por fuerzas cercanas a Irán. “Estamos mirando, porque descubrimos Grandes amenazas contra nuestras fuerzas en toda la región y existe un alto riesgo de que el conflicto se extienda a otras partes de la región. Estamos haciendo todo lo posible para disuadir y prevenir esta posibilidad”. Una entrevista con CBS News .

05.20 am – Israel: Harris reitera que no hay ningún plan para enviar soldados estadounidenses

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, lo confirmó Estados Unidos tampoco tienen intencion No hay ningún plan para enviar fuerzas de combate. En Israel o Gaza”. En una entrevista con “60 Minutes” de CBS, Harris explicó el domingo por la noche que Estados Unidos proporciona al Estado judío asesoramiento, equipo y apoyo diplomático.Israel Sin ninguna duda Tiene derecho a defenderse. Dicho esto, es muy importante que no haya confusión entre Hamás y los palestinos”. Y añadió: “Los palestinos merecen igualdad en seguridad, autodeterminación y dignidad, y hemos sido muy claros al respecto”. Hay que respetar las reglas de la guerra. Harris añadió que debe llegar la ayuda humanitaria. El vicepresidente de Estados Unidos también lo confirmó. Estados Unidos quiere evitar que el conflicto se intensifiqueVolver a advertir a Irán que no se involucre.