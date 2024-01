Israel – Hamás está en guerra, noticias de hoy | Hamás: “Dos de los tres rehenes que aparecieron el domingo fueron asesinados”. Publica un vídeo de los cuerpos

• Es el día 102 de la guerra: más de 24.100 palestinos han muerto, entre ellos unos 10.000 niños, según Hamás. En Israel, 1.200 personas murieron en el ataque del 7 de octubre. • Hamás: “Dos de los tres rehenes que aparecieron el domingo estaban muertos”. Publica un vídeo de los cadáveres. Según Gallant, los rehenes no serán liberados “sin una presión militar sostenida”. • Ataque en Raanana: una mujer murió y dos hombres fueron arrestados. • Tajani: “En los próximos días iré a Oriente Medio y el objetivo es reducir la escalada”.

09.35 am – Un cohete procedente de Gaza cayó sobre la ciudad de Netivot

Hoy se lanzaron unos cincuenta cohetes desde el norte de la Franja de Gaza hacia la ciudad israelí de Netivot, a 15 kilómetros de distancia. Según la radio militar, los sistemas de defensa Iron Dome interceptaron varios misiles, pero uno de ellos explotó en la ciudad, destruyendo una tienda. No se reportaron heridos.

08.56 AM – Medios de comunicación libaneses: el enviado de Biden advierte del peligro de una escalada peligrosa

08.23 am – Otro soldado israelí asesinado en Gaza, lo que eleva el número de muertos a 189

08:09 – El ejército: “Noa está viva y no atacamos la casa donde estaban los rehenes”.

El ejército israelí cree que Noi Argamani, un rehén de Gaza de 26 años que apareció en tres vídeos publicados por Hamás, sigue vivo, según los informes. Los tiempos de Israel. El portavoz militar Hajari dijo que las afirmaciones de Hamás de que el ejército atacó un edificio donde estaban retenidos los tres rehenes, Itai, Yossi y Noa, matando a los dos primeros rehenes, no son ciertas. “A Itay no lo matamos nosotros. “Es mentira”, dijo Hagari. “El edificio donde estaban prisioneros no fue atacado”. “No hacemos huelga si sabemos que hay rehenes. “Atacamos objetivos cerca de ese lugar”, dijo a los residentes sobre su preocupación por su destino.