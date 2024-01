Trump ganó los caucus de Iowa por abrumadora mayoría, con DeSantis terminando segundo detrás de Haley.

Escuche la versión en audio del artículo.

Unos pocos minutos bastaron para comprender quién ganó -o mejor dicho ganó de manera aplastante- en los caucus de Iowa y el primer paso potencialmente importante hacia la nominación republicana a la Casa Blanca: Donald Trump respetó las expectativas y en una noche récord de frío y maldad. Weather aplastó a sus rivales con el 51% de los votos. La Associated Press anunció el resultado sólo media hora después del inicio de las reuniones del partido, que comenzaron a las ocho de la tarde en cerca de 1.700 gimnasios, bibliotecas, iglesias y clubes repartidos por todo el estado rural estadounidense. Muy rápidamente, mucho antes de que se contaran todos los votos, los opositores del ex presidente lanzaron acusaciones de interferencia en los resultados.

¿Tercera nominación?

Sin embargo, la afirmación de Trump es indiscutible. Dio crédito oficial por su ambición de asegurar una tercera nominación consecutiva -y una revancha con el probable candidato demócrata, el actual presidente Joe Biden-, así como por superar el obstáculo de 91 delitos graves de los que ha sido acusado en múltiples demandas. Hizo historia política al estar detrás de sus rivales internos por más de 30 puntos, superando con creces el máximo anterior de 13 puntos en los registros electorales. “Gracias, gran gente de Iowa”, dijo Trump tras la victoria. Ya ha establecido un tono de éxito definitivo en la batalla por la Casa Blanca, diciendo que, en el centro de la polarización de los votantes, quiere “unir al país”.

Duelo DeSantis-Haley por el segundo puesto

La carrera por el segundo lugar, y la oportunidad de seguir desafiando a Trump en el resto de las primarias conservadoras a pesar de su enorme ventaja en las encuestas nacionales, fue más competitiva: el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ganó por estrecho margen con alrededor del 21% frente al 19% de los Nikkei. Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora ante las Naciones Unidas. El joven empresario tecnológico Vivek Ramaswamy quedó en último lugar en porcentajes y finalmente anunció su retirada de la carrera y su apoyo al ganador, Trump.

Asa Hutchinson se retira de la carrera por la Casa Blanca

El exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, se retiró de la carrera por la Casa Blanca tras un resultado decepcionante en las primarias de Iowa. “Felicito a Trump por su victoria y a los demás candidatos. Suspenderé mi campaña para presidente y regresaré a Arkansas. Mi mensaje acerca de ser un republicano experimentado que dice la verdad sobre el actual favorito conservador para 2024 “no tuvo éxito en Iowa”, dice Hutchinson. (

Ahora New Hampshire y Carolina del Sur

Es difícil saber si ese resultado será suficiente para mantener a DeSantis y Haley en la carrera por la nominación. Prometieron seguir adelante: los próximos acontecimientos, dentro de una semana -las primarias de New Hampshire y luego las primarias de Carolina del Sur- podrían resultar decisivas. Para DeSantis, que se ha centrado en gran medida en Iowa, con sus votantes ultraconservadores y evangélicos que, en cambio, no han logrado ningún progreso real. DeSantis se jactó de haber hecho campaña en los 99 condados del estado. Como conservador fuerte y sereno, esperaba, en algún momento, derrotar a Trump. Dijo durante la noche que “no quería poner excusas” por la derrota y prometió “no decepcionar” a sus seguidores. Incluso Haley, que se benefició de una campaña más moderada, ciertamente no puede celebrar: su objetivo era imponerse con un fuerte segundo puesto que rápidamente cruzaría el umbral del 20 por ciento. Nada que hacer. Pero al final, agradeció a quienes la apoyaron y afirmó, de buena gana, que comenzó Iowa con sólo un 2% de ventaja en las encuestas. Ahora espera regresar a través de hazañas particulares en New Hampshire, entre sus votantes menos ideológicos y más independientes. Dijo que la carrera nacional por la nominación sería en última instancia un duelo entre ella y Trump. Se ha dicho que tanto Trump como Biden representan el pasado mientras ella representa el futuro.