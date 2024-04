Israel – Hamás está en guerra, noticias de hoy | Estados Unidos ha sido testigo de cómo Irán transfirió activos militares. “La amenaza es clara y creíble”.

06.54 am – Sólo una minoría de israelíes cree en un gobierno que durará hasta 2026

06:35 AM – Un empleado de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional murió en Jaffa, y la agencia no proporcionó detalles

Un empleado de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) murió ayer en la ciudad costera israelí de Jaffa. La agencia estadounidense lo anunció en una breve nota, precisando que el hombre era un empleado de la misión de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional en Cisjordania y la Franja de Gaza. La agencia no proporcionó detalles sobre las circunstancias de la muerte, nacionalidad e identidad de la víctima.

05.31 am – Biden pide a Israel que celebre consultas antes de lanzar futuros ataques contra Irán

05.28 am – El ejército israelí realiza inspecciones en Cisjordania

04.21 am – CNN, de fuentes estadounidenses: Irán ha armado al menos 100 misiles

03.56 am – Es posible que los aliados de Teherán también estuvieran involucrados en el ataque.

03.43 am – Según la inteligencia estadounidense, “la amenaza es muy clara y creíble”.

Los funcionarios estadounidenses dijeron a CNN que un ataque de este tipo podría ocurrir dentro de una semana. Según fuentes cercanas a los servicios de inteligencia, Estados Unidos ha observado movimientos de activos militares en Irán, incluidos drones y misiles de crucero, lo que indica el riesgo de un ataque contra objetivos israelíes desde dentro de su territorio. Una fuente – citada por la radio – informó que Estados Unidos señaló que Irán está preparando al menos 100 misiles de crucero. No está claro si Irán se está preparando para atacar desde su territorio como parte de un ataque inicial, o si está actuando para tratar de disuadir a Israel o Estados Unidos de lanzar un posible contraataque en su territorio. “La amenaza es muy clara y creíble”, dijo una fuente. Han sentado las bases para llevar a cabo el ataque ahora. Simplemente están esperando el momento adecuado”. Biden habló con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu sobre la amenaza de un ataque iraní durante una llamada telefónica la semana pasada. Un ataque directo a Israel por parte de Irán es uno de los peores escenarios que la administración Biden se está preparando, porque conduciría a una rápida escalada de la ya terrible situación en Medio Oriente. Un ataque de este tipo podría escalar la guerra entre Israel y Hamás a un conflicto regional más amplio, algo que Biden ha tratado de evitar durante mucho tiempo. Biden ha estado recibiendo “En “contactos continuos” con sus homólogos israelíes sobre este tema, se están tomando medidas para garantizar la capacidad de Israel para defenderse. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos israelíes varias veces al día sobre la situación, afirmó Kirby el viernes. Colegas egipcios y jordanos.

03.40 am – Biden: “Mi expectativa es que el ataque iraní ocurra pronto”.

Irán atacará a Israel “tarde o temprano”. Joe Biden dio la voz de alarma en una rueda de prensa en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos respondió diciendo: “No quiero profundizar en información clasificada, pero espero que eso suceda pronto”. A quienes le preguntaron sobre su mensaje a Irán en este momento, Biden respondió: “No lo hagan”. “Estamos comprometidos a defender a Israel. Apoyaremos a Israel y ayudaremos a defenderlo, e Irán no tendrá éxito”.

Estados Unidos intentará interceptar cualquier arma disparada contra Israel si es posible, dijeron a CNN dos funcionarios estadounidenses. Estados Unidos no espera que Irán o sus representantes ataquen a las fuerzas estadounidenses como parte de su represalia, pero está desviando recursos a todas las posibilidades. “Sería imprudente no examinar nuestra posición en la región para asegurarnos de que estamos adecuadamente preparados”, dijo Kirby.