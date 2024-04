El regreso de Hollande, odiado como presidente, lidera ahora las encuestas

De nuestro corresponsal París Francois Hollande Escribe un libro para Explicar Europa a los jóvenes Responden a esto con una emoción nueva e inesperada y abarrotan las librerías para pedir regalos. Las encuestas de opinión indican que el expresidente está alcanzando a Edouard Philippe (ex primer ministro y alcalde de Le Havre) encabeza el ranking de los políticos favoritos de los franceses.

cual es su precio Cambiar la opinión públicacuando Las encuestas son fugaces. En 2017 fueron absolutamente desastrosos. Que Hollande, entonces jefe de Estado, Ni siquiera intentó correr Para permanecer en el Elíseo. Prefirió dejar el peso de la derrota del socialismo en manos del entonces olvidado Benoît Hamon, que no superó el vergonzoso 6,4% y dejó el camino abierto a la victoria de Emmanuel Macron.

Críticas

Esos eran tiempos Holanda flannby(una especie de caramelo, ed.), para un presidente que quería ser “normal” y por eso mismo Fue odiado por los franceses. Todavía siente un poco de nostalgia por el rey al que decapitaron. Todos los presidentes franceses han desarrollado sus políticas con entusiasmo Su reputación como Don JuanSabiendo que esto no les perjudicará, al contrario. Soltero Holanda logró burlarse de él Por eso también, por la scooter con la que fue a visitar a su amada Julie Gayet a un paso del Elíseo, y por la foto con el casco que llevaba incluso en las escaleras para no ser reconocido, un detalle que, si se quisiera, también podría haber sido Tender, pero se convirtió en la prueba de que no había ningún presidente en el Elíseo, sino un idiota.