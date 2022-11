Irene Cara, la famosa actriz y cantante de canciones ganadoras de premios de la Academia como Fame, Flashdance… What a Feeling, ha muerto a los 63 años.

“Esta es la peor parte de ser secretario de prensa.: con estas palabras Moss anuncia la muerte de Irene Cara en las redes socialesfallecido el 25 de noviembre A 63 años En su casa de Florida por razones aún desconocidas. Noticia que llama la atención del mundo del espectáculo y de los desprevenidos fans de la actriz y cantante estadounidense, quien se ha convertido en leyenda con canciones como hambre Y el Flashdance… que sentimientoTanto es así que hay muchos en Twitter preguntando al alce si esto es cierto. “Lamentablemente sí. Su jefe y yo fuimos notificados hace unas horas. Soy su secretario de prensa. Confía en mí, desearía que eso no fuera cierto. Hemos estado trabajando en varios proyectos geniales que la harán a ella y a sus fans increíblemente felices. Los terminaremos. A él le encantaría que fuera así”. Todos la conocen por los papeles que ha tenido en las películas antes mencionadas, pero ¿quién era realmente Irene Cara?

niño prodigio – Es la historia de un niño prodigio.. Como muchas futuras estrellas estadounidenses, la carrera de Irene Cara comenzó a una edad temprana. Originaria del Bronx, participé en un concurso Pequeña señorita América Llegan entre los cinco finalistas. Las lecciones de piano, canto y baile la han mantenido ocupada desde los cinco años, acumulando apariciones en espectáculos tan importantes como Johnny carson el show de esta noche Y el El reloj amateur original. Tenía 9 años cuando debutó en el mercado discográfico con su primer disco, Esta es Irene, que fue grabado en español. Ese mismo año, 1968, la vio llegar a Broadway en el musical Maggie Flynn. Este talento precoz está claramente destinado a brillar y convertirla en una estrella.. Sin embargo, antes de ese momento, todavía había espacio para algún aprendizaje. La serie de televisión debutó en 1970. vida amorosay, unos años más tarde, apareció en la pantalla grande con Aaron Loves Angela and Sparkle, una película basada en la carrera de The Supremes.

Fama y alegría éxito – El nombre de Irene Cara está en boca de todos en los años 80 gracias a la fama (en Italia serían famosas). Al principio, Irene es elegida como bailarina, pero cuando los productores la escuchan cantar, no pueden evitar reescribir el papel diseñado para ella. Así cantó Coco Hernández el tema de su película La interpretación es recompensada b Óscar a la mejor canción. A la fama, Cara también grabó dos canciones más, Hot Lunch Jam y Out Here on My Own, por la última de las cuales recibió otra nominación al Premio de la Academia. No solo eso: la artista ha sido nominada a un premio Grammy como Mejor Artista Nuevo, Mejor Artista Pop Femenina Nueva y un Globo de Oro a la Mejor Actriz Protagónica en un Musical. Pero lo mejor está por llegar, porque después de 3 años Irene Cara canta Flashdance… que sentimiento, el tema principal de la película Flashdance. Con la producción de Giorgio Moroder, la canción se convirtió en un éxito internacional y en 1984 ganó el Oscar a la Mejor Canción Original.

1990 y 2000 Aunque después de estas hazañas su carrera no alcanzó alturas similares, Cara continuó trabajando como actriz y cantante. Su último disco, Carasmatic, está fechado en 1987 Pero no deja rastro. A mediados de los noventa volvió a intentarlo irrumpiendo en el género eurodance y, como curiosidad que quizás no todos conocen, probó suerte en un remake de You Need Me, una versión de Ti sento de Matia Bazar y All My Heart. , una versión de Movin’on de Novecento Muy italiano.

2000s verlo Se enfocó en la actividad en vivo como solista y con su banda Hot Caramel. Volvió con ellos para grabar un disco: Irene Cara Presents Hot Caramel, en 2011. Pero también hay espacio para más TV. Erin protagonizará dos reality shows musicales: Hit Me, Baby, One More Time en 2005 para NBC y Gone Country en 2008. “Era un alma increíblemente talentosa cuyo legado vivirá para siempre a través de su música y sus películas”, recuerda la portavoz Now. .