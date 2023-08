Inter, porque Pavard aún no ha llegado: la apuesta del Bayern, los vigilantes nerazzurri. Y hay pantalones cortos… | primera página

Horas calurosas para el trabajo que debe traer. Benjamín Pavard al Inter. Después de que los nerazzurri llegaran a un acuerdo con el jugador y con Bayern de MónacoLa esperada parada del proceso se está produciendo lentamente. ¿Simples frenos o un obstáculo mucho mayor que podría llevar a la desaparición de las negociaciones?

de Alemania – Los nerazzurri siguen esperando luz verde Lo cual tiene que venir de los bávaros para que Pavard se vaya. En resumen, es necesario tochel a sustitutoEs una condición sine qua non sin la cual las negociaciones pueden fracasar. Según Sky Sports, Stanisic se ha marchado. El técnico alemán está intentando convencer a su jugador para que se quede. El punto muerto debe resolverse lo antes posible, ya que sólo falta una semana para el final de la sesión de verano.

del Inter – El Inter mantiene la confianza y espera noticias de Alemania. Pero si la situación no se resuelve, actuará en consecuencia. Sin embargo aún no hay fecha límite Las prisas empiezan a aumentar y los primeros días de la próxima semana serán tus días de entrada o salida. Si el mechón de pelo de Pavard, que hoy vuelve a entrenar con sus compañeros, no se desbloquea, seguirán otros caminos. Es posible que el propio francés, cuyo mandato expira en 2024, siga siendo un objetivo parámetro cero para el próximo año a menos que se renueve.

EN LA VENTANA SE QUEDA SCHUURS – SEGÚN LO PROPORCIONADO CM.COM

sustituto – El nombre que podría calentar las próximas horas es el de Bear Costa. a un coste comparable al de Pavard (Entre 27 y 30 millones, primas incluidaspero de otra forma), podría ser una variante del francés. Las granadas ya habían entrado durante la semana y reabrieron el canal con Verona. pequeño. En definitiva, Pavard-Inter sigue siendo la opción más probable por ahora, pero todos los clubes implicados empiezan a protegerse si algo sale mal.