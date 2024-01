Instagram “Palabras Ocultas”: la función que nos protege pero que pocos conocen

Las palabras ocultas en Instagram son una comodidad que debes aprender a aprovechar para utilizar la aplicación social al máximo y de forma segura.

Ven aquí social Puedes encontrar de todo porque, como un gigante cajas virtualesTodos pueden expresar su opinión, publicar una foto, subir un vídeo o cantar una canción. Una situación que permite a alguien hacerse famoso.

Estos son los llamados Influencers Que convierten sus opiniones en una carrera de pleno derecho. Pero es la libertad absoluta y casi completa que existe en las redes sociales la que nace de vez en cuando. Situaciones embarazosas Si no francamente peligroso. Por eso en Instagram hay una función llamada Palabras ocultas.

Te permite navegar por tus fotos favoritas en la red social sin tener que reunirte Contenido que no quieres ver, que no te gusta o te resulta ofensivo. La red social basada en fotografías tiene su propia Pautas Pero conseguir que todo el mundo las respete es complicado, por eso hacer un pequeño trabajo de personalización puede ser la solución perfecta.

¿Por qué necesitas saber las palabras ocultas en Instagram?

Como se mencionó, Instagram es un gran espacio gratuito, pero además de todos los usuarios honestos que intentan compartir sus vidas con otras personas que tienen los mismos pasatiempos o pasiones que ellos, también están todos aquellos. cuenta fraudulenta Que sólo están configurados para robar la información personal de los usuarios más crédulos o de aquellos que intentan hacerlo. Atraer víctimas a otros sitios fuera de la comunidad.

Las pautas de Instagram son muy estrictas pero hacer que todo el mundo las respete no es fácil. para agregar Una capa extra de protección Lo que puedes hacer es trabajar en la lista de palabras ocultas. Se trata de crear una lista real de Palabras que no quieres ver Lo cual oculta automáticamente las publicaciones o comentarios que aparecen en las mismas.

Para crear una lista exitosa, piense en el contenido que no desea ver y las palabras asociadas con ese contenido. te puede gustar esto Filtra lo que te parezca ofensivo O peligroso no sólo para tu versión de la aplicación sino también, por ejemplo, para la aplicación que tus hijos tienen instalada en sus teléfonos. El procedimiento no cambia. Abre la aplicación y entra Menú de configuración Activa la zona de privacidad.

entre Opciones de privacidad Hay una entrada dedicada a palabras ocultas e Instagram te permite elegir dónde buscar estas palabras para ocultar contenido: En comentarios o mensajes. Todos recibimos al menos una vez en la vida solicitudes de mensajes de cuentas que no conocemos, que claramente son spam o intentan atraer usuarios a plataformas con Reputación cuestionable.

Antes de bloquear y eliminar estos mensajes, si los recibes, es útil leerlos para poder entenderlos. Algunos términos Eso es lo que puedes Agregar a la lista de Palabras ocultas Para poner a Instagram en posición de bloquear todo automáticamente por ti.