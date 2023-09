“Un ratón paralizado vuelve a caminar después de una lesión completa de la médula espinal”. Estudio de la terapia génica en la ciencia.

Por primera vez, un ratón paralizado puede volver a caminar tras sufrir una lesión completa. De hecho, fue Desarrolló la primera terapia génica capaz de estimular el recrecimiento nervioso en casos de lesión de la médula espinal Y reconectarse entre sí para recuperar la capacidad de moverse. Reportalo en la revista ciencias, Es un equipo de científicos de NeuroRestore de la Universidad de Lausana En Suiza. Los expertos dicen que cuando la médula espinal sufre un daño parcial, a la parálisis inicial puede seguirle una recuperación significativa y espontánea de la función motora. Sin embargo, en casos de lesiones completas de la médula espinal, esta reparación normal de la médula espinal no se produce y no se produce la curación.

Una recuperación significativa después de una lesión grave requiere estrategias que promuevan la regeneración de las fibras nerviosas, pero las condiciones necesarias para este proceso aún no están claras. El equipo de investigación internacional lleva mucho tiempo trabajando en esta innovación. “Hace cinco años demostramos que las fibras nerviosas pueden regenerarse a partir de lesiones anatómicamente completas de la médula espinal”, afirma. Marcos Anderson, autor del estudio. “Pero también nos dimos cuenta de que esto no era suficiente para restaurar la función motora, ya que las nuevas fibras no lograban conectarse a los lugares correctos en el otro lado de la lesión”.

Anderson es director del Centro para la Regeneración del Sistema Nervioso Central en NeuroRestore y científico del Centro Wyss de Bioingeniería e Ingeniería Neural. Trabajando en colaboración con colegas de la Universidad de California (Universidad de California) Y basado en Escuela Médica de Harvard, Los científicos utilizaron equipos de última generación en las instalaciones del Campus Biotech del Instituto Politécnico de Lausana (EPFL) en Ginebra para realizar análisis en profundidad e identificar el tipo de neuronas implicadas en la reparación normal de la médula espinal después de una lesión parcial de la médula espinal. infección.

“Nuestras observaciones han resaltado los axones específicos que deben regenerarse mediante secuenciación. ARN nuclear unicelular También se reveló que estos axones deben reconectarse con sus objetivos normales para restaurar la función motora. Plaza Jordán, primer autor del estudio. Los científicos activaron programas de crecimiento en neuronas identificadas en ratones para regenerar sus fibras nerviosas, aumentando la producción de proteínas específicas para apoyar el crecimiento de las neuronas en el núcleo de la lesión y administrando moléculas guía para atraer las fibras nerviosas en regeneración a su lugar normal. Objetivos debajo de la lesión. postoperatorio, Ratones con lesiones anatómicamente completas de la médula espinal recuperaron la capacidad de caminar, muestran patrones de movimiento similares a los medidos en ratones que reanudaron su marcha normal después de lesiones parciales. “Esperamos que nuestra terapia genética funcione sinérgicamente con otros procedimientos que implican estimulación eléctrica de la médula espinal”, dice Gregoire Courtin, autor principal del estudio.

Lila Simone

Fotos y vídeos – EPFL/Neurorestore