Call of Duty Vanguard se lanza gratis a partir de hoy, anuncio de Activision

Call of Duty Vanguard se lanza oficialmente a partir de este momento. Activision sorprende a todos con un anuncio realmente sorprendente.

Han pasado meses desde el lanzamiento 3 de los mejores juegos de disparos del año pasado Y por supuesto este año también. Obviamente estamos hablando de campo de batalla 2042que podemos calificar de gran fiasco por parte de EA, que incluso tuvo que cambiar su previsión para el ejercicio tras muy pocas ventas, e incluso tomar Una decisión muy difícil sobre el futuro del juego..

obviamente el otro Hola, que finalmente apareció en el mercado después de un retraso de un año y realmente funcionó solo porque era fiel a sí mismo. Pero incluso el título de Xbox no es perfecto en absoluto, Especialmente para la serie de televisión.. Luego hay por supuesto Vanguardia de Call of Duty.

CoD Vanguard tampoco fue muy popular entre el público, y muchos jugadores se sintieron decepcionados con el título que parece haberse creado. Un paso atrás del pasado. La narrativa no es nada interesante y en ese sentido el título nunca llegó a lo más alto de la saga de Activision. Los números no son exactamente color de rosa, y en ese sentido CoD Warzone sigue siendo la mejor manera de ganar la compañía y también mucho de una de las IP e historia más famosas del mundo de los juegos.

Bueno, Activision acaba de anunciar oficialmente que Call of Duty Vanguard ya está disponible. Es gratis. Una manera de conseguir que mucha gente venga a la dirección y la experimente al alcance de la mano y experimente la sensación general. El modo multijugador del título es completamente gratuito, mientras que el modo historia sigue siendo de pago. Todos podrán aprovechar el título gratuito, realmente todos: Xbox One y Xbox Series X | S, PS4, PS5 y PC. Obviamente, el juego no será gratuito para siempre, sino solo por un tiempo limitado. especialmente Del 1 de abril al 13 de abril de 2022.