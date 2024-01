Así es la batería nunca recargable que dura 50 años: pronto en el mercado

Beijing Petavolt Nueva Energía Technology Co., Ltd Se anunció que había logrado desarrollar Una pequeña batería con una autonomía asombrosa . El valor declarado es 50 años Alrededor de medio siglo, pero quizás incluso si durara 45 o 40 años sin una ligera recarga, nadie se quejaría. En definitiva, la batería durará mucho más que el ciclo de vida medio de un smartphone, hasta el punto de que los principales campos de aplicación podrían ser otros: dispositivos aeroespaciales o médicos (ver marcapasos), sensores, pequeños robots o pequeños drones.

Pero la repentina independencia no es la única fuerza Batería nuclear de petavoltios:

Al final de su ciclo de vidaPor lo tanto, una vez agotada la desintegración radiactiva utilizada para producir electricidad, el isótopo 63Ni -la fuente de energía- se habrá convertido en Isótopos estables de cobre.Entonces No generar residuos radiactivos No genera problemas medioambientales. Betavolt asegura que reciclar sus baterías no resulta especialmente caro, a diferencia de lo que ocurre con las baterías existentes.