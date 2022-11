Hombres y mujeres, para Gemma se acabó para siempre: ‘La están apartando’

hombres y mujeres Es el programa de televisión presentado por Maria De Filippi todos los días después de la serie. tiempo tierra. El objetivo es que los participantes encuentren un alma gemela, y algunos tienen éxito en sus intenciones mientras que otros aún esperan el amor verdadero.

Entre ellos podemos mencionar gemma galjanio la que mantuvo a todos en vilo por su relación sentimental con él Jorge Manetti. Todavía en el estudio hoy y Alguien explicó por qué. Él es un antiguo amor suyo. Averigüemos quién es.

Durante más de 10 años, Gemma Galgani ha estado enseñando el espectáculo con el deseo de encontrar a alguien que pueda hacer latir su corazón. Desafortunadamente, tiendes a acumular una serie de decepciones, pero no obstante Nunca pierdas la esperanza. Ahora ya no estará a tu lado Ida PlátanoDesde que me fui con ella Proximidad de Alejandro.

Gemma siempre ha sido criticada sobre todo por los comentaristas. tina cipolati Y el Gianni Spetti Porque creen que solo le interesan las cámaras. En este tema manda muchos pretendientes, por lo que nunca faltan las intervenciones de terceros. Los espectadores notan que ya no es el centro de atención y, según un antiguo pretendiente, hay una buena razón.

El hombre en cuestión es Jean-Pierre Sanseverinoquien es conocido por haber sido un ex jockey en el en el trono De hombres y mujeres Para llegar a conocerse en el pasado. No funcionó para ella, pero al menos, la corriente le dio a él una forma de encontrar a su pareja. A causa de Nuestra Señora de Turín Expresar una opinión sin andarnos por las ramas.

Ella está allí para las cámaras.

Jean-Pierre reveló cosas inesperadas sobre la protagonista de Turín: “Ya no es una prima donnaOfende la inteligencia de las personas”..

Luego completa: Gemma sabe demasiado. Ha llegado a ofender la inteligencia de la gente. 13 años después, ¿pero quién cree eso todavía? Ella está ahí para las cámaras. Pero ahora veo que la están alejando. Ya no es una prima donna. Espero que lo encuentres. Salí con él y es un buen tipo. Una mujer inteligente, educada. Está bien con ella, pero no puede encontrar a nadie.

También se expresó respecto a lo que sucede en el estudio entre damas y caballeros: “Todo lo que sucede es cierto. Esto se evidencia por el hecho de que encontré el amor. Es más o menos lo mismo hoy. Me parece que algunas historias se han vuelto un poco pesadas. Pero en general, todo se basa en el la verdad Ha habido muchas parejas que han encontrado la Felicidad Pero hay alguien que sabe mucho, como Ricardo e Ida. Muchos están más interesados ​​en estar ahí afuera que en encontrar a alguien.“.