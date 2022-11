“Esto del sexo…”. La mujer de Bonolis se quita la mascarilla en el choque social

No será de esas personas que le ponen el dedo en el dedo, pero estamos cerca de él. La posición tomada por Tg1 v fiorello Realmente no se redujo al showman siciliano, quien volvió al tema durante la conferencia de prensa de Viva Rai 2″. No tengo nada en contra de Tg1. Lo único que se pudo haber evitado fue esa declaración poco elegante. La llamada telefónica fue suficiente. Fiorello siguió señalando, quien convirtió el cuchillo en la herida: Sabes cuando una puerta se cierra y otra se abre “Lo importante es que no les demos en la cara (a las puertas).

Lucarelli salvaje Ella es dueña de todos. Tras chocar con Caroline Smith y Guillermo Mariotto, la periodista arremetió contra Paola Barali y Luisella Costamagna (por defender a Eva Zanicchi de su “sórdida”) y luego contra Sara Di Faria, la profesora de baile con la que estuvo el sábado pasado durante una transmisión en vivo. Palando tuvo una riña (en recuerdo de tiempos antiguos). Y en Instagram respiró: “ El tipo que me dio tutoriales el sábado por la noche y me dijo que debería estar bien cuando atrape al mono vomitando su caca también es la única persona en todo el equipo de Bailando con las estrellas que no me dijo al día siguiente que mi herrero no Ni siquiera decir “mis condolencias” (fue Simón y Rossella, por otro lado, son muy amables de inmediato). el único. De hecho, esa misma noche intentó (como siempre) burlarse de mí y discutir durante el episodio. No se mencionan nombres, pero el desglose de Lucarelli y el PS final (que no es el que está sentado a mi lado) están completos. Y Di Varia calla.