Roberta Capua, la desgracia no se apiadó de ella: perdió a su hijo | La vida se acabó demasiado pronto

Roberta Capua La terrible experiencia también la afectó a ella. La vida de su bebé fue arrebatada demasiado pronto

Roberta Capua es una periodista y presentadora de televisión que inició su carrera en el mundo del espectáculo como modelo y modelo. allá Secreto Y el deseo de participar siempre permitió a Roberta alcanzar el éxito y ser amada por toda Italia.

Nació en 1968 en Nápoles y sufrió convulsiones durante su juventud. acoso. En declaraciones a Patricia Finucci Gallo, Roberta dijo: “Estaba en cuarto o quinto grado. En ese momento llevaba aparatos ortopédicos y gafas. Uno de los profesores que tomó las pruebas. Me despidió por este motivo.“.

El episodio que la distinguió Profundamente, pero también le dio la fuerza para alcanzar sus sueños. Logró venganza personal en 1986 cuando participó en el concurso de belleza más prestigioso del país y fue elegida Señorita Italia.

Su notoriedad le permitió aparecer en televisión y conducir programas de opinión como “En la familia” Y “Una mañana“Y en 2021 pasará a la presidencia”.La vida en verano viviendo.“Y al año siguiente dirigió Festival Prima Junto a Paola Di Benedetto y Ciro Priello.

Roberta Capua, ha tenido mala suerte

Roberta Capua es una talentosa presentadora de televisión amada por el público en general por su sencillez y honestidad. A lo largo de su vida personal ha tenido que lidiar con muchas Eventos traumáticos Lo que le causó mucho dolor. A pesar de todo, Roberta nunca aprovechó su sufrimiento. herramienta de visión Esto siempre fue apreciado por sus seguidores.

Fue uno de los dolores más grandes. perder a sus padres. Durante una entrevista realizada con MásTVLa emisora ​​admitió:El dolor me destruyó. Mi padre murió repentinamente, se rompió el fémur y nunca se recuperó. [..] Mi madre también estuvo conmigo cuando competí y gané Miss Italia en 1986. Ella siempre me animó en todo y no puedo imaginar que ya no esté aquí con nosotros.

Roberta Capua perdió a su hijo

Roberta Capua ha pasado por muchas situaciones difíciles y dolorosas, pero con… Determinación Lo que la distingue es que siempre logra encontrar una razón para no perder nunca la sonrisa. En cuanto a su vida amorosa, la emisora ​​fue vinculada con el director artístico de Mediaset Giorgio Restelli Y al empresario Stefano Cosoli De lo cual estaba feliz de ser madre.

Pero incluso en el ámbito privado no faltó desgracias. Durante una entrevista realizada en la sala de Patricia Finucci Gallo, Roberta abordó el doloroso tema de la pérdida de un hijo, suceso que pocos conocían. Capua admite:perdi un niñoEstoy diciendo esto por primera vez. “Hubo dolores en mi vida pero nunca los superé.”