Hombres y mujeres: la opinión de Shea sobre el episodio 23/03/27

Silvio Venturato Seguro que lo esdemasiadoComo señaló hoy A. hombres y mujeres Incluso la dama que llamó para encontrarse con él. Muy directo y muy contundente, es alguien que honestamente va al grano (o al menos lo intenta, aquí…). a Vitalidad (cit.), el de ella, que muchas mujeres pueden no apreciar, está bastante presente.

Pero dado que me parece que a) se sugirió desde el principio a la persona que es, sin pretender ser diferente; b) No me parece que derribó a nadie por la fuerza, al contrario. y C) asumir siempre que si no se aprecia su forma de ser, no tendrá problema en volver al lugar de donde vino.Tengo dos preguntas para aquellos que, después de todo lo que hemos visto en el último mes, todavía se mantienen firmes en defendiendo al faquir Espíritu sincero a gemma galjani.

Si es demasiado vulgar y demasiado”.calientepara el duro romántico (…) Como tú, ¿por qué sigues insistiendo en salir durante un mes y medio? Ser “Para mí la historia estuvo genial hasta que llegamos a las axilas. ¡Aquí es donde todo cambió, ya que me quedé atascado!¿Cómo podría ser que decidiera volver al spa, a pesar del increíble trauma que había vivido en este mismo contexto?, dado que los discursos pronunciados en el último episodio sobre una posible continuación de su relación me parecían enfáticamente obvios, incluso demasiado. .LU VIVÍA CON ANGUSTIA PENSÓ EN IR A SU CASA PORQUE”Sentí presión, estaba preocupado por algo relacionado con la fuerza.“… lo que estaba dispuesta a hacer, santo Dios?

No, porque juro que esta charla realmente aumenta mi crimen. eso Silvio Sin duda, será fogoso y franco (y no solo en la lengua, como entendimos del episodio de hoy …) y lo que quieras, hoy cuando regañó Gémona para “Invirtieron tiempo y dinero para ello.“A mí tampoco me gustó (porque nadie la obligó a continuar su relación, nadie lo obligó a llevarla a)hoteles y balneariosY no hay nada más grosero en el mundo que tirarte cosas en la cara opción hecho), pero ahora lo retratan como loco”Salta sobre las mujeres imprudentemente incluso cuando no quieren“No.

pico Venturato descrito como un hombre sinRespeto a las mujeres(aunque mucho se muestra, hacia ella y en tiempos biblicos de repente) cuando lo cierto es que Jaljani Nunca estuvo interesado desde el principio, y como siempre lo ha estado desde 2013 hasta hoy, simplemente trata de enturbiarlo para salir limpio. Ahora que lo encuentro de mal gusto, aparte de lo que presentó.

el se manifesto establezco la felicidad (Como deducimos que hizo cuando estaba en el sofá de su casa con joya que estaba acurrucado contra su pecho desnudo) en el primer aperitivo o en la primera cena con una mujer que nunca había conocido antes de que pudiera entender el giro de la nariz. Pero aquí hablamos de la presencia de dos adultos vacunados que llevan mes y medio saliendo. de el dandolocompromiso cercanoDesde el primer momento la llama varias veces al día, saliendo a cenar con ella las veces que puede.

Después de un mes y medio la invitó a su casa, la llevó a cenar a “Buen restauranteHablaron durante horas. Después de la cena se encuentran en su sofá, en topless, y yo me acerco a él… ¿Y de verdad crees que es raro que sea real?condimentoPero, ¿en serio? Es decir, ¿puedes explicarme cuál, si no este, debería haber sido el modo adecuado para pasar al siguiente paso para ti? Porque realmente estoy luchando para encontrarle sentido.

Repito, entendería que se hiciese mofa si se presentara alguien que supiera lo que pretendía en la primera salida o en la segunda, cuando uno no supiera el otro. Pero este no es el caso. Si se describía a sí mismo de alguna manera, de repente se revelaba como una persona completamente diferente. Pero este no es el caso. Si hubiera sorprendido a su pareja durante la cita, poniéndola objetivamente difícil cuando la premisa podría haber sido otra. Pero este tampoco es el caso. Y sobre todo habría entendido algunas reacciones sorprendentes si la dama en cuestión no hubiera sido joya.

Alguien renunció en la última década Cuantos más hombres ha estado saliendo, más se ha entregado, y ahora que se ha enfrentado a alguien que se está entregando sabe por qué se retrae. Y creo que hace años no tenía todos estos problemas…

Ah, una última pregunta para los que siguen tomando partido. joyaEntonces me callaré, lo juro. Ya que estás en eso, ¿podrías explicarme por qué, a pesar de toda la preocupación y el dolor? Silvio Los ha estado enviando durante semanas, solo sigue buscándolos y repite”.no me cerré en absolutoNo, porque no sé vosotros, pero cuando estoy tan traumatizado por una experiencia tiendo a no repetirla, eh…

En cambio, si uno persiste, la causa sólo puede ser una, y lo sabemos muy bien.

naturalmente “No habría ido tan lejos como Novara si no me importara¿Cómo llegaste entonces al centro de estudios?

nota. alguien notifique Jaljani esoEl lavado de autos es hermoso, espontáneo y real.“Ella piensa bien. Pero él tiene razón cuando lo dice”.Una cosa es hacer ciertas cosas mientras modelas y otra en privado.Debes ser muy productivo para ser tan intrépido, dentro de las paredes de la casa, pero terriblemente tímido frente a las cámaras, eh.

