Hombres y mujeres: la opinión de Shea en el episodio 26/10/22

soy mi espectador hombres y mujeres Básicamente sencillo. Estoy contento con un poco. no me importa quien golpea Armando Encarnado En la cosmovisión no mucho mejor que él, después de todo. Suficiente para golpearlo, eso es todo.

ver hoy Federico Dainese Riéndose descaradamente de él dándole¡Eres un perdedor, eres un perdedor!“Rearreglé mis chakras, cierto. Especialmente en un estudio donde a alguien le gustaencarnado Publicado por GENTILUOMO Armando Encarnado hombre, ¿entiendes?

Un hombre después de unos momentos, solo para justificar su teatro sin sentido con una dama al azar, la elección correcta para mantener la cabaña en funcionamiento y luego deshacerse de la culpa de una (¡rara, eh!) historia que no salió – exclamó “¡Pero incluso si tengo que darte un 730 porque te gusta un hombre, él es de cierta manera!‘, tan tierno Cristina Extraño mucho un secreto buscador de oro-¿Será un hombre?

yo tambien lo siento por eso Mónicaque todo me parece pero estúpido, se llevó esta cartita Armando Él le escribió y la ató a una rosa. porque no es eso”¡Él entendió cómo soy!Cuando él le dijo eso¡Eres rara, perteneces a esas mujeres que hacen ruido sin siquiera moverse!“(Por cierto, ¿quién es escritor fantasma Deencarnado? Porque no creo que estos dichos poéticos vengan de la misma persona que en el estudio, sin notas de por medio, se dirige al tronista con “Si empiezas a decir tal y tal“¡Eh!). Lo único que entendía era a quién estaba apuntando. ser capaz de Intenta hacer algo de circo de nuevo este año, punto.

porque el segundo María de Filippi “es la segunda vez que toca“En cambio, ya estamos terceros. En tres temporadas, el promedio es excelente, por cierto. Lo hizo hace dos años cuando intentó explotar”. Lucrecia Commanducci a mi Gianluca de Matisse (Y funcionó también, cierto, muy mal entonces Descuidadamente No querrás seguir conociéndola saliendo del estudio…). Hizo exactamente eso el año pasado al armar toda esa serie de clips posteriores al episodio. dennis minjiano Solo ve y bromea Mateo Ranieri. Y lo haría de nuevo esta vez, si tan solo Mónica Obviamente, se quedó en el estudio.

Porque el (pseudo) interés deencarnado Está limitado al perímetro exacto de ese estudio, como sabemos. En el interior, los pretendientes los alaban y felicitan y hablan de ellos como si fueran la piedra más preciosa del mundo y se golpean el pecho en vítores”.Esta chica tiene mucho valor, ¡excepto que no la entendiste!‘, pero tan pronto como ponen un pie en el elio… ¡soplo!Todo olvidado. MónicaDe?

Entonces si soy una persona sencilla y cuando es hoy federico Lo golpeé divertido y luego era extraño si ese otro estaba molesto por eso”No te molesté, dije que eres un perdedor, ¡es una opinión personal!“Me reí mucho, lo admito. Honestamente, justo”.

Entonces dejémoslo solo si es federico Como tronista me decepciona discretamente, eso es otro tema.

Hasta que Ida Plátano (Que no se le conoce como lince, digámoslo así. Estando tan hambrienta de semáforo en rojo que aún hoy ha logrado dominar los asuntos ajenos, sí, es famosa, pero no muy astuta…) Me di cuenta que yo Daines De Mónica No le dio un bate osea cuanto le costo ser un poco mas liviano? En cuanto a Alain, incluso si ella hubiera evitado criar hijos y proyectos concretos, él los hubiera preferido de todos modos. Noemí, y mucho menos poner una carga de 90. Eso no fue nada para él, y tendríamos diferentes visiones de una historia, Dios no lo quiera. Pero tal vez un poco más de honestidad a veces no vendría mal.

Ahora está claro, federico tiene temperamento luz, dice Santa Brescia. No le interesa la discusión y la confrontación, solo le interesa el hecho de que haya atracción física y pocos descansos en y alrededor de la parte inferior. Es por eso que va bien con tal Noemí.

Alguien que se consuela señalando que ronca con su competencia mientras se divierte con ella. uno como este tonto que viene conNo me digas que quieres tener hijos si vas a Ibiza y Formentera‘, como si algo excluyera al otro, sin siquiera darse cuenta de que dijo algo interesante. Sobre todo, la persona que acaba de sacar conclusiones sobre una excepción desconocida basada en su perfil. Instagram (una red social conocida por ser un fiel espejo de la realidad, en realidad) pero luego se rompió cuando Mónica Habla de su “seriedad” porque “¿Quieres decir que en serio no lo hago, déjame entender? ¡Simplemente no me conoces bebé!“. okchi.

Video del episodio: apuesta completa – Pinocho y sed – Franco: “¿Daniela me explica por qué terminaste conmigo?” – Franco: “Amo a Laura…” – caballero para laura – Tina: “Roberto no ha renunciado a su deseo por Gemma…” – Una rosa para Mónica – Armando y Vid: La rosa de la discordia – Mónica: “Armando me atrapó. ¡Tú no!” – Cristina: “Armando, eres un hombre…” – Externa de Fe y Noemí – Monica: “Hermoso exterior… ¡Cuidaré a los demás desde la casa!” – María: “Fe cuidado porque Mónica…” – Eleonora: “¡Había gente como Armando!”