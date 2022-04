“He estado en Mariupol” – Libero Quotidiano

“Una operación militar especial, no una guerra”. Nos llamamos Fredricksonun periodista ruso muy famoso en una televisión propiedad del Ministerio de Defensa, fue estrella invitada en Lilli Gruber a ocho y media La7 jornada confirma la versión oficial del presidente el presidente ruso vladimir putin. Está prohibido hablar de la guerra en Ucrania.

“Todavía estamos en guerra, responde Gruber, y su anfitrión se ha ofendido un poco, y luego, por supuesto, hay propaganda en ambos lados”. El periodista ruso está tranquilo, pero lejos de ser sumiso y seguro de sí mismo. “Es difícil pensar que lo que nos está diciendo no es propaganda, porque su televisor es propiedad del Departamento de Defensa, que es central en esta historia”, escribió Gruber.

Fredrikson ruso vs. Gruber y Feltre: mira el video de Otto e Maison

“Mira, en este estudio, soy la única persona en este estudio que fue Mariúpol En el Donbass. ¿Alguno de ustedes fue a Mariupol? ¿Alguno de ustedes vio lo que pasó? ‘ pregunta Fredrickson con polémica. Los otros invitados, del gerente mañana Stefano Feltri presidente de la Universidad Tomasso MontanariEmpiezan a murmurar entre los irrespetuosos y los agraviados. “¿De qué manera fuiste a Mariupol? ¿Como reportero o con el ejército ruso? ¿Hablaste con los ucranianos?”

“No, tengo que hacer DonetskCogí el coche y me fui a Mariupol. La gente me hizo preguntas, eso es todo. La gente dice lo que ha visto y oído. No sé cómo saben la propaganda y la verdad, pero ninguno de ustedes ha ido a Mariupol o Donetsk, no saben cómo han vivido durante los últimos ocho años y todavía me dicen lo que dicen sus amigos estadounidenses. ”