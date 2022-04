guerra de Ucrania | Moscú paga 170.000 soldados a la “Gran Ofensiva”. También reclutar a los que están de vacaciones durante 12 años. Contramedidas de Kiev

Las fuerzas rusas llevan días convergiendo en el río Dubas, donde podrían materializarse 170 mil hombres 90 divisiones, incluyendo nuevos reclutas y soldados previamente dispersos en los diferentes frentes con los que se inició la conquista. Detrás de ellos, brigadas ferroviarias reparan líneas útiles para municiones, mientras ingresan nuevas tropas desde la frontera con Rusia que están siendo reclutadas por las provincias llamando a personal de vacaciones. Década. Al menos hay pocas dudas al respecto: la campaña ucraniana se desarrolla hacia la “Gran Ofensiva”, dirigida a la conquista final de las tierras de habla rusa que Moscú afirmó ser objeto de la invasión, y donde -esto debe recordarse . – Llevan luchando duro desde el 24 de febrero de 2022, a baja intensidad y sin solución desde 2014. Los analistas están divididos sobre la evolución a corto plazo. Este es el hecho de que este cambio repentino en la estrategia de Moscú puede conducir a redde ratioem De una gran batalla frontal, esa Segunda Guerra Mundial que puede solucionar el conflicto.

En cuanto a las pérdidas en el frente, las cifras reales de lo que se está preparando son probablemente un 90% por parte de la inteligencia occidental. Pero tiene cuidado de no divulgarlo excepto lo que considera útil. Lo mismo sobre la capacidad real de atacar para rechazarlos: Mariúpol, Ha sido abandonado por los muertos, lo ha estado haciendo durante ocho semanas y ahora, en el día 47 del asedio, está siendo invadido por el mar y envía mensajes emocionantes sobre el agotamiento de los recursos). Otra señal de que el Kremlin ha cambiado radicalmente de estrategia, incluso otra diferente mezclar De armas, hombres y tácticas, donde la invasión inicial probablemente fracasó Errores de evaluaciónmétodos obsoletos problemas logísticos.

Esta arriba – darle Mapas Oficiales Lanzado por gobiernos occidentales, como el gobierno británico, notamos las grandes maniobras de las fuerzas rusas alrededor del área de contexto. Entre las innovaciones relacionadas, dicen los expertos, elija ¿Quién los ordena?. Para domar el Distrito Militar del Sur y poner fin a la gestión “caótica” de los ataques en los frentes internos, Putin decidió crear un comando unificado: la elección recayó en el jefe del ejército. Alejandro Dvornikov Que se enorgullece de sus credenciales para operaciones en Siria donde no se molestó en bombardear todo para lograr los objetivos militares solicitados por la Madre Rusia. Por cierto, los batallones comandados por Dvornikov, el 49 Ejército Centroamericano y las Brigadas 58, fueron los que en las dos primeras semanas de la invasión se desempeñaron mejor en el terreno que cualquier otro ejército, hasta que Putin les ordenó ir a Voznesensk y Mariúpol. Zaporozhye al causar las masacres que todos estamos presenciando.

veces – Está bastante claro que para el futuro de la guerra en Ucrania, el general intentará lograr algún tipo de “gran éxito” lo antes posible. Mucho se ha discutido sobre la necesidad de que el presidente Putin pueda demostrar una “victoria táctica” dentro de la fatídica victoria. 9 de mayo fecha. La victoria podría reducirse al control de toda la región de Donbass, Crimea y quizás incluso a Odessa (aunque no fue tan fácil atacar o conquistar la ciudad). 9 de mayo porque es un recuerdo victoria sobre alemania nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, fecha simbólica que representa en la visión imperialista de Putin, así como para los rusos en general, una victoria para el patriotismo: todos los años, hasta 2019 cuando el evento fue interrumpido por el Covid, en cuadrado rojo Se está llevando a cabo un desfile militar solemne. Aquí, si Putin pudiera reclamar definitivamente las repúblicas de Donsk y Lugansk en el desfile, incluso sin acuerdos de paz pero bajo cierto control militar, saldría victorioso de la derrota.

Fantásticas maniobras – Mirando los últimos mapas de las maniobras sobre el terreno, se puede ver claramente el tornillo de banco, que está destinado a llevar tropas y suministros al área en disputa. A lo largo de gerente del este moverse desde la frontera rusa para avanzar hacia Luhansk, Donetsk y Mariupol; desde Crimea Se mueve al norte hacia Kherson, Melitopol, Berdyansk. desde norte hacer subir Járkov Y isio. Al mismo tiempo podemos ver dos líneas del contraataque ucraniano moviéndose desde el cuadrante central, a la altura de Zaporiyia Y ven al sur Mykolaiv. ¿Cómo los unimos en un frente? Los rusos, al menos, esto se sabe con certeza por las fotos, así como por las formas en que recurren a ellas en abundancia. vía férrea Para aumentar su capacidad para manejar personas, vehículos y materiales. Es por eso que las unidades de apoyo similares a nuestros “ingenieros ferroviarios”, como el 38 ., se movilizan ampliamente. Ejército de hombres ferroviarios¿Quién restauró la red destruida por los ucranianos un Kobianskpara Járkova Izium y a Svatov. Luego repararon la red que conecta Kursk y Voronezh con Kobyansk y ahora la usan para llevar suministros a la región de Izyum. porque todo eso Principalmente para cubrir pérdidas ocasionadas, con personal especializado.

reservado – Caminé zonas llamar a la gente Con licencia desde 2012, con prioridad para conductores, mecánicos, personal de inteligencia y oficiales adicionales. El requisito previo es que las devoluciones de llamada hayan recibido una formación específica Al menos tres meses en su especialidad. Se necesitaba personal para reemplazar a los soldados alistados que habían sido puestos en el campo con un período fijo de cinco años que no habían demostrado su capacidad y motivación. La publicidad para la movilización también se lleva a cabo en la región de Moldavia. Transnistria, dirigido a residentes con ciudadanía rusa. Las milicias privadas no paran de trabajar, tanto en forma de soldados contratados como los famosos chechenos y Kadyrovskys que son quizás las copias más brutales de los irregulares.

corbata doble – Ahora, según los expertos, el Gran Ataque no será una batalla abierta. Seguiría siendo del tipo militar-táctico. Es decir, mientras los bombardeos de las ciudades continúen o aumenten para debilitarlas, el frente ruso estará ocupado “bombeando” refuerzos y cortando los ucranianos. Pero si el primero llegó sin especiales dificultades, ya que la zona fronteriza al este está bajo control ruso, entonces no será fácil romper el suministro ucraniano: la zona en disputa es una especie de “cuña” que se extiende de Dnipro Al sur. No está claro cuántas tropas tenían los ucranianos en ese punto, al oeste de Mariupol, pero si podrían tabla de cortar de dos piezas Las fuerzas rusas, con los problemas logísticos encontrados hasta el momento, en ese punto Mariupol seguro. Sin embargo, si no tenían éxito, podría resistir nuevamente, pero nadie sabía por cuánto tiempo.

Peligros nucleares El hecho de que los rusos insistieran en atacar Dnipro Esto no quiere decir que quieran o puedan tomarlo, como han informado los diarios en los últimos días. Hacia el sur, por ejemplo, hay Zaporiyia que aún no han tomado. Al este tienen un camino muy largo y sin control, al norte todo es seguro en Ucrania. Quienes dan a los mapas militares un papel no secundario están convencidos de que si los ucranianos pudieran aparecer allí, dar la vuelta a la ciudad y bajar, podrían cortar completamente el frente en dos: los rusos nunca lo volverían a conectar. En ese momento serán descubiertos detrás de Mariupol, y serán devueltos al este con una maniobra que conducirá, si no a por lo menos una victoria. Dilacióno. El mapa muestra que los rusos no pudieron ganar tan fácilmente: la ruta de suministro a los ucranianos es muy amplia, quizás hasta dos mil kilómetros. Es difícil cerrarlo con los medios que tienen los rusos. A menos que se utilicen armas como armas famosas Bombas nucleares tácticas. El riesgo de que no elimine el colapso y el enfoque de los procesos en ejecución, en todo caso.