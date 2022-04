Del decomiso a la venta en rublos- Corriere.it

El Kremlin se prepara para responder a las empresas italianas que operan en Rusia. Una semana después de que Moscú advirtiera a Roma: Putin ordenó a su gobierno preparar una medida económica que representaría Respuesta a la aplicación de sanciones y el decomiso de los bienes de los oligarcas . Al parecer, este paso constituye en el momento actual una herramienta de presión política, pues aún no se ha determinado la fecha exacta de entrada en vigor del decreto presidencial.

Sin embargo, la amenaza explícita de lanzar contramedidas iguales plantea la posibilidad de que los rusos lleguen Usar las mismas reglas que contra los estadounidenses contra empresas en países europeos hostiles. Incluso la confiscación. ponlo adentro No tolera lo que sus enviados describen como violaciones constantes de los principios reguladores de la propiedad privada en Italia de las que supuestamente son víctimas sus amigos adinerados: para los rusos, estos son actos ilegales, además, son efectivamente exagerados por los medios.

La escalada del conflicto militar lleva inevitablemente a una escalada del conflicto económico. Putin imagina usar a las sociedades occidentales existentes en Rusia como rehenes, plantándose en las contradicciones de una Europa que, según Moscú, no habla con una sola voz porque sus intereses están en conflicto. Por el momento, los rusos no movieron un dedo hacia las empresas extranjeras ubicadas en su territorio y decidieron detener la actividad: al contrario, aseguran que entienden su posición sobre la espera.

Pero si la detención continúa, el gobierno de Putin obligará a elegir: la venta de activos (muy probablemente en rublos) o su prenda a un fondo que se determinará mediante el procedimiento que está revisando el Kremlin. Sería un desastre para los inversores occidentales. Aquí está el arma. Apostó principalmente por Italia, Francia, Alemania y España. Claramente, esto no significa otros países del Viejo Continente, como Hungría, Grecia y Chipre, a los que Moscú trata favorablemente porque no se han opuesto y no implementarán las sanciones.