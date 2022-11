“Hasta junio, Allegri se quedará en la Juventus. Conte es el nombre que le gusta a Elkann. En el mercado de fichajes…”

Ciro Venerato, periodista de Rai, habló en “1 Football Club”, un programa de radio conducido por Luca Cerchione que se transmite en Radio 1. A continuación se muestra un extracto compilado por la redacción de IlSognoNelCuore.com.





¿El futuro de Allegri? “Permanecerá en el banquillo de la Juventus hasta junio por el oneroso contrato que recibió. Luego, en primavera, tras definir un cuidadoso esquema organizativo, la empresa ha invertido ahora en los números de la empresa, que deberá centrarse en la problemas financieros y económicos del club.La Juventus tendrá que cumplir con algunas solicitudes relacionadas con el presupuesto, el aspecto técnico es actualmente secundario y se discutirá en la primavera.¿Por qué en este período?Necesitamos entender la posición de la Juventus en la clasificación y la meta por los que luchan, además de mirar el balance salarial de Allegri hasta el momento. necesario establecer un departamento de estilismo. Hasta ahora, ha habido un punto de inflexión corporativo”. ¿Mercado de la Juve en enero? Ofertas importantes, la Juventus es un club que no sabe si seguirá con la actual comitiva técnica. Espero un mercado que sea discreto y no feroz, como lo definen algunas transferencias potenciales”. ¿Osimhen del futuro? “El Napoli está viendo a varios atacantes en el medio, al menos ocho no muy jóvenes, que eventualmente podrían reemplazar a Víctor. Hay tres roles señalados por el club, el de Zielinski, Lozano y Osimhen. El polaco debe decidir si se va o reduce sus exigencias. El mexicano ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de tener una experiencia diferente. Es otra cosa para Victor, Napoli podría ir más allá de la barra salarial establecida por De Laurentiis para cumplir con las demandas de los nigerianos. Si las ofertas superan los 100 millones, la empresa evaluará varias opciones y condiciones. Bruja Skamaca son dos nombres seguros entre los ocho delanteros que vigila el Napoli”. ¿Golpe de Samardzic? “Es un futbolista observador, moderadamente respetado, con perspectivas de futuro, pero quizás aún no esté listo para convertirse en propietario. Si el precio del Udinese es razonable, habrá conexiones con los friulanos. Si tiene un precio más alto de lo que le gustaría a Napoli. Para el gasto, no se iniciarán conversaciones. No creo en comprar en enero para junio, pero mucho dependerá también del dinero, que se puede cobrar de las ventas potenciales, inflando así la cartera. Entonces una subasta por Samrdzic sería razonable. Seguirá Napoli, pero si es designado, solo se hará en determinadas circunstancias. Todavía tiene que crecer y explotar sus márgenes para vestir una camiseta pesada como la azul. Si la familia Pozzo confirmara la valoración en más de 20 millones, el club no estaría interesado en el jugador”. ¿Y Pafundi? Es un jugador por el que muchos clubes están dispuestos a apostar e invertir grandes sumas de dinero. El nombre Napoli no está muy de moda, habrá que entender las intenciones del club. Samardzic es un nombre concreto, que está siendo evaluado por el club, pero de momento su relación calidad-edad-precio no convence al Napoli. En el caso de Pafundi hablamos de sensaciones, pero no de estrategias de mercado. Napoli hará el mercado de fichajes de enero solo para Demme, debido al tiempo limitado que tiene el jugador. De noviembre a junio pasa su vida, por lo que un mucho dependerá de las transferencias, después de observar muchas de las posiciones. Las propuestas son una cosa, otros intereses y negociaciones”. ¿Los términos de Kim? “La situación debe ser monitoreada, pero francamente no creo que Napoli esté preocupado. No son posiciones muy importantes, también porque los Azzurri saldrán al campo en enero”. ¿Kafara participará en la retirada en Turquía? “Absolutamente sí”.