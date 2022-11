Davide Rebellin es dominado y asesinado por un camión hacker mientras entrena en su bicicleta

VIENA – Otra tragedia vial en la región de Vicenza hoy, miércoles 30 de noviembre. y la victima David Rebeldeel campeón de ciclismo de 51 años que fue atropellado por un camión mientras… Murió en la Ruta Regional 11, en el territorio del municipio de Montebello Vicentino. El accidente que ocurrió poco antes del mediodía: Según una reconstrucción preliminar, el pesado vehículo salió del barrio intersección de la carretera Cerca del bar-restaurante La Padana, supuestamente golpeó y sometió al campeón mientras montaba su bicicleta. Entonces el tipo detrás del volante ella no se detuvo, a la deriva. carabinieri trabaja para reconstruir la dinámica de y para el accidente seguimiento del conductor. Las primeras reconstrucciones asumieron que el conductor del camión podría no haber notado nada, pero los Carabinieri revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante donde se vio el camión entrando al estacionamiento, inmediatamente después del accidente. Si el vehículo partió entonces de allí, y prosiguió por la misma salida en conexión con la Ruta Estatal 11, es imposible que quien lo conducía no se hubiera percatado del cuerpo en el suelo y de la bicicleta. Pero hasta bien entrada la noche no había ni rastro del pesado coche.

Hermano enseguida: “Es su bici”

Las circunstancias en las que se reconoció a la víctima son trágicas. el hermano de Rebellin, Charles, Supe que hubo un accidente de tránsito en el área de Montecchio, un ciclista fue atropellado por un vehículo pesado. Inmediatamente acudió al lugar del accidente, probablemente por algún tipo de tragedia. el don, e inmediatamente reconoció la bicicleta de su hermano, que había sido destrozada. Quedó traumatizado por la ayuda de los rescatistas.

Los rebeldes, como de costumbre, habían salido de viaje y regresaban.

Las victorias de David Rebellin

Davide Rebellin, de Vicenza de Lunigo, nacido en San Bonifacio en la región de Veronese en 1971, hizo su debut profesional después de los Juegos Olímpicos en Franco Chioccioli, Franco Ballerini y Mario Cipollini, GB-MG Maglificio. Honró los primeros meses de su carrera profesional con un ilustre noveno puesto en el Giro di Lombardia y obtuvo su primer éxito como profesional al año siguiente, ganando la clasificación final para la Copa Hofbrau, una carrera corta alemana. Después de dos años de trabajo descuidado, brilló en el Giro de Italia de 1996, logrando una victoria de etapa con una carrera a Monte Serino y vistiendo el maillot rosa durante seis días consecutivos. Sexto en la clasificación final de este Giro, repetirá con una buena actuación en la Vuelta a España, en la que terminará séptimo. David Rebelin en 1997 marcó un prestigioso doblete, ganando la Clásica de San Sebastián y el Gran Premio de Suiza en Zúrich en pocos días, aprovechando la situación alcanzada al final del Gran Hebilla, su principal objetivo de la temporada, que acabó en falla. Así, ya con treinta años, tras varias temporadas en las que podría haber ganado mucho más, finalmente se especializó en carreras de ruta y etapas cortas, ganando la Tirreno-Adriático de 2001 y el Gran Premio de Frankfurt de 2003.

En 2004 protagonizó una temporada en la que ganó la Amstel Gold Race, la Freccia Vallone y la Lieja-Bastoña-Lieja: convirtiéndose así en el primer ciclista capaz de conquistar las tres clásicas de las Ardenas en tan solo una semana. También terminó segundo en la clasificación final de la Copa del Mundo, por delante de su compatriota Paolo Bettini. Al final de la temporada, por no ser convocado a la selección italiana, decidió correr el Mundial con los colores de Argentina: pero la llegada tardía de su pasaporte no le permite hacerlo.

En 2005, gracias a sus posiciones en el calendario de clásicas (cuarto en la Amstel Gold Race, tercero en Freccia Vallone, quinto en el Giro di Lombardia), consiguió el tercer puesto en la clasificación UCI ProTour. Después de una primavera condicionada por una caída durante la Vuelta al País Vasco, 2006 fue el año de un redescubrimiento de la convocatoria a la selección, jugando un papel fundamental en la conquista del mundial de Paolo Bettini.[10] Aproximadamente un mes después triunfó en las pistas de San Luca, conquistando así el Giro dell’Emilia. 2007 comienza con el segundo lugar en París – Niza. La campaña en las Ardenas lo vio una vez más como protagonista: 2º, 1º y 5º respectivamente en la Amstel Gold Race, Freccia Vallone y Liège-Bastogne-Liege. Luego honró el octavo maillot azul en el Campeonato Mundial de Stuttgart, logrando terminar sexto, seis segundos detrás del ganador Bettini. Cierra la temporada en el segundo puesto de la clasificación final UCI ProTour.

Líder de Davide Rebellin en París – Niza 2008

En 2008 superó su primera París-Niza, por delante de Rinaldo Nocentini por solo 3 segundos, la brecha más baja en la historia de las carreras por etapas francesas. El 9 de agosto tras los Juegos Olímpicos de Pekín, en su trigésimo séptimo cumpleaños, consiguió la medalla de plata en la prueba de ruta, superado en un sprint a escasos metros de meta por el español Samuel Sánchez, al término de una fuga de unos quince kilómetros en los que participó, con los dos, un reducido número de corredores, entre ellos el suizo Fabian Cancellara, tercero en meta. Participa como co-capitán de la selección italiana en el Campeonato del Mundo de Varese: ocupa el cuarto puesto, que es su mejor resultado en un campeonato del mundo. Por lo tanto, se saltó el Giro di Lombardia debido a la retirada de su grupo deportivo, Gerolsteiner, tras una serie de controles de dopaje. Pero su carrera está llena de éxitos.

retiro

En 2021 compitió en las filas servicio de trabajoComposición continental de Montaponi dirigida por Demetrio Iommi; Con el nuevo maillot obtuvo, entre otras cosas, un 7º puesto en Turul României, a principios de septiembre. El italiano también continúa entrenando en 2022 en lo que marca su última temporada: de hecho, terminó su actividad competitiva el 16 de octubre en los caminos de su casa en el Veneto Classic, concluyendo una larga carrera con un puesto 30 en la era venerable. de 51