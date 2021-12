Inter, el insulto de Yuric no sorprendió a Inzaghi. Una nueva misión está en el horizonte

El último capítulo del extraordinario 2021 Enterrar Quizás sea menos brillante que otros, pero no menos valioso. El equipo de Simone Inzaghi se redescubre pragmáticamente contra un oponente difícil de dominar, que se ha presentado en Meazza con la intención de bajar el centro de gravedad de los nerazzurri, obstaculizar su posesión y obligarlos a jugar un juego diferente al habitual. Jurich sugirió aplicar mucha presión para que no se raye con el paso de los minutos, a pesar del inconveniente. Cero pavor. Una especie de insulto a los campeones italianos se vio recompensado en cierta medida: su equipo estuvo en el partido hasta el final y en cualquier caso llegó a casa sabiendo que hizo un excelente partido.

La demostración de fuerza y ​​madurez de los nerazzurri es otro mensaje enviado a sus oponentes. Este grupo, incluso en dificultad, no pierde claridad ni certeza. El floreciente legado de Antonio Conte está bien subrayado, pero pasan los meses y un equipo que se presenta con renovada ambición hacia el futuro lleva la huella de su actual entrenador.

Surfeando valientemente con el viento en contra del verano, Inzaghi llevó el barco al agua quizás más clara de lo esperado. Ayer leyó el partido a la perfección, limitando los riesgos en zonas críticas y motivando a sus jugadores con lanzamientos que no suelen formar parte del repertorio del equipo. Se necesitaba algo diferente para enfrentarse a uno de los equipos más fuertes del torneo. Las sábanas limpias se amontonan y también se hacen redes. Entre enero y febrero habrá emboscadas por el “invierno general”, pero en Appiano hay de todo para afrontar cualquier eventualidad.

Durante las últimas semanas, Inzaghi también ha traído de vuelta a dos preciosos payasos como Dumfries y Sánchez. Las alternativas están aumentando y esto solo puede satisfacer al técnico. Sabía cómo involucrarlos, motivarlos y esperarlos. Contra la Juventus, el holandés alcanzó el punto más bajo de su experiencia italiana, pero solo dos meses después se convirtió en un jugador completamente diferente. Una prueba contra otra de Turín hace que la jerarquía se vuelva a discutir cuando Darmian esté disponible nuevamente. El chileno, por su parte, permitió que la administración avanzada acomodara muchas asociaciones cercanas, a pesar de la ausencia de Correa. Maná del cielo respectivamente de géneros tan importantes. Los desafíos para Inzaghi no faltan ahora: repetirse con Sensei, por ejemplo. Quizás el ex Sassuolo en cuanto a características sea el único que pueda ocupar el lugar de Brozovic. Inhalar el croata es un lujo que hasta ahora el Inter no se ha podido permitir.