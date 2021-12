Sassuolo Bologna: alineaciones oficiales

Sassuolo v Bolonia: ¿Dónde lo ves en la televisión?

Transmisión de TV en vivo del Sassuolo Bologna Se transmitirá en Dozen. La transmisión en vivo comenzará el miércoles 22 de diciembre a las 4:30 p.m.

Como te recordamos eso El partido Sassuolo-Bologna será visible en Smart TV Compatible con la última generación, nuevamente a través de la aplicación, en todos los televisores conectados a TIMVISION BOX, PlayStation 4/5, consola Xbox (One, One S, One X, Serie X, Serie S) o a un Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.