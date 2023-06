Hamilton y Russell los más rápidos, luego Sainz-Corriere.it

El viernes pasó de todo y nada para la carrera canadiense. La primera sesión de entrenamientos libres se canceló a los 5 minutos por fallas en las cámaras del Circuit de Montreal, y la segunda sesión se amplió a 90 minutos. Los equipos lo utilizan como una gran prueba, ya que los trabajos inversos indican que no se debe prestar demasiada atención a los tiempos más rápidos. Hamilton y Russell regresaron del doble podio en Barcelona a bordo de un creciente Mercedes pero quizás no lo suficiente como para repetir resultado también en Notre Dame.

De hecho, la pareja británica anotó un gol simulando la clasificación cuando Ferrari ya había pasado a la simulación de carreras, en diferentes condiciones y temperaturas de la pista. Así que la comparación se sostiene un poco. Red fue juguetón tanto en el sprint como en la distancia, y los tiempos de Leclerc fueron buenos (quinta contrarreloj en la general) en la carrera larga, tiempos comparables a los de Verstappen. Pero hoy, Max no tenía el auto adecuado, no hay necesidad de fantasear, porque al final, Red Bull siempre logra encontrar las soluciones y el equipo necesario para calificar y competir.

Será interesante ver cómo se comporta Ducati, y la velocidad de carrera es su punto débil. Las actualizaciones traídas a Barcelona no trajeron ninguna mejora.

21:54 – Los problemas con las cámaras aún no se han resuelto.

Si fue auspicioso o no, solo el tiempo lo dirá. Montreal ha sido la ciudad natal de Schumacher durante años, acumulando 12 podios aquí. El récord absoluto, seguido de Hamilton a las 9.

Cambio de motor de combustión interna para los Reds de Leclerc y Sainz: Esta es la tercera de las cuatro unidades previstas para la temporada, por lo que de momento no hay sanción

No hay nada que hacer en Montreal, y no hay condiciones para la reanudación de la primera sesión de entrenamientos libres, que por lo tanto ha sido cancelada. Así, tal y como explican los organizadores, el periodo de la FP2 se amplía a un total de 90 minutos, que comenzará a las 22:30 horas (ya no a las 23:00 horas).