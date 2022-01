“Hago platos microscópicos, mi hija dice que tengo hambre” – Corriere.it

Desde Renato Franco

Emisora ​​todos los sábados a las 21.15 h en La7 con “Eden – Un planeta para salvar”

Plástico, calentamiento global, erosión costera y emisiones de dióxido de carbono: ¿cuál es el problema más acuciante de nuestro planeta?

“El mayor problema es la educación para reducir el consumo. Siempre hablamos de cómo invertir en energías renovables, pero el principio que no se nos pasa por la cabeza es que la energía verde no existe y no existirá en este momento. Hablar de energía verde es una contradicción porque su producción todavía tiene un costo ambiental, que es bastante alto, pero lo tiene. La verdad es que no estamos dispuestos a renunciar a algo, pero el objetivo debería ser poder consumir menos energía. Los paneles fotovoltaicos no son ecológicos y tienen altos costos para desechar. Las turbinas de viento tampoco son verdes. En el primer episodio del programa hablaremos, por ejemplo, del proyecto de construcción del parque eólico marino más grande del mundo en el Canal de Sicilia, una obra faraónica de la que poco se sabe, pero está claro que tendrá un tremendo impacto. impacto medioambiental, empezando por peces y animales. “Licia Colò a La7 (todos los sábados a las 21.15 h) con Edén: un planeta para salvar, el programa dedicado a la belleza de la naturaleza (y las emergencias) (en el episodio de hoy se detiene en Egadi, en Todi, en la meseta de Asiago entre Veneto y Trentino), lugares inusuales y vírgenes, pero también frágiles y deben ser protegidos para el futuro del planeta. Esta es siempre la clave para leer el prefacio: no solo para mostrar la belleza, sino también para cuestionar cómo se conserva porque “el planeta debe verse como un unicum, porque es uno, y porque hay que vivirlo como un solo ser, uno de ellos.”