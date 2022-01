Sidney Poitier, primer afroamericano en ganar un Oscar al Mejor Actor, falleció – Corriere.it

Desde Maurizio Borro

Tenía 94 años y era el protagonista de “¿Adivina quién viene a cenar?” Y “Hot Night” del inspector Tebes

Hoy podemos rendir homenaje a las nuevas estrellas poder negro Hollywood como Morgan Freeman, Will Smith, Denzel Washington, Eddie Murphy y Samuel Jackson, le debemos la habilidad y tenacidad de un actor como Sidney Poitier (e incluso antes que Harry Belafonte) que murió ayer a los 94 años, dejando seis hijos de dos. diferentes esposas. Pero sobre todo marcharse, en una época en la que no era fácil para los afroamericanos conseguir nominaciones al Oscar, una carrera llena de éxitos morales, como la Medalla Presidencial de la Libertad que Obama le otorgó en 2009. Y dos Premios de la Academia, incluido el primero uno ganado por un actor negro lirios de campo Escrito por Ralph Nelson, un melodrama en el que un trabajador de Sydney ayuda a monjas a construir una capilla, luego la profesión en 2002. Una larga carrera en la que también recibió 10 Globos de Oro y premios en festivales internacionales (2 Osos de Plata en Berlín) así como la complicidad percibida de una audiencia liberal en la década de 1960 que lo convirtió en un campeón de ¿Adivina quién vendrá a cenar? por Kramer e La noche caliente del inspector Tibbs Con Rod Steiger, de Norman Joyson, todo no es una coincidencia en el 67, un precursor de una época llena de acontecimientos.