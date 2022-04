Hacemos que los cepillos anticorrosión sean aún más hermosos

En la sección “Granos de arena”, hemos hablado muchas veces de los cepillos y, a veces, reconocemos que hay algunos beneficios para la playa. pueden dar. Pero aún no hemos terminado de decir todas las maldades que podemos al respecto. Así que aquí está el momento: ¡son feos!

Si te pones a pensar, los cepillos no son más feos que clavar rocas y paralelos, lo que significa todo el trabajo de protección que hacemos con las rocas en nuestras costas. Pero cuando estamos en la playa, los pegajosos están detrás de nosotros y los compañeros están lejos en el mar. En lugar de cepillos, los miramos desde cualquier posición y nos encontramos con ellos mientras caminamos por la playa o nos bañamos. Son una barrera visual que nos atrapa en el pañuelo de la playa.

Pero si realmente tuviéramos que construirlos, ¿no sería más bonito o podrían tener alguna otra función que interceptar la arena que se desplaza por la costa? Es cierto, muchos ya van a tomar el sol y otros a pescar; Pero incluso para estas actividades son muy bonitos, funcionales y seguros. Todos quieren alejarse un poco de la playa, ver el agua azul y el panorama desde otra perspectiva, como lo muestran los muelles, siempre abarrotados, y ahora construidos exclusivamente como destino turístico. A pesar de esto, generalmente está prohibido subirse a las limatesas, y esto es por razones de seguridad: tienen superficies irregulares, a menudo con profundos agujeros entre una roca y otra, donde puedes deslizarte fácilmente y, durante las tormentas, puedes ser atacado. Una ola nos arrastrará hacia el mar y nos golpeará contra las rocas.

Pero en las playas del mundo, y a veces incluso en la nuestra, se puede ver la zona de cadera de los peatones, incluso viajando en silla de ruedas en el centro, protegida por barandillas laterales o las mismas rocas que forman el cuerpo. Y con parcelas en el exterior, puedes parar a mirar el paisaje, tomar el sol o pescar.

Marina de Cecina (Livorno): Cepillo en forma de L con una acera incrustada entre las rocas de la estructura.

El precio de esta variante es muy bajo en comparación con el trabajo completo y ofrece una forma diferente de “disfrutar de la playa”, cuyo impacto económico es, sin duda, reembolsar el costo. Pero, recuerda, ¡son feos para todos los que no están en ellos!

Otro aspecto no es solo el costo y la mejora, sino también la estructura. ¿Por qué no permitir que quienes están insertos en las zonas urbanas, que todo lo han modificado por el hombre, realicen actividades económicas sobre pinceles debidamente diseñados o modificados, que les permitan por lo menos compensar el costo de la construcción? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar un heladero si pudiera quedarse con su propio triciclo, al final de una maleza, aparentemente en verano y cuando el mar está en calma? ¿A cuántas personas no les gusta caminar en el mar lamiendo el cucurucho de helado?

En México existen cenadores con cepillos, debajo de los cuales se colocan camas, en las que la gente se acuesta a darse masajes. ¡En el mediterráneo! No digo que haga más bonitas las brochas, de hecho puede que sea hasta más fea, pero al menos aprovechas al máximo su presencia.

Masajeado con cepillos de violín (México).

Otra mejora, en cuanto a estética y funcionalidad, puede pasar por tapar la maleza, o al menos su raíz (algo que tenemos que atravesar cuando caminamos por la orilla), haciéndola suave y, quizás, del color de la arena. Una de esas cosas se puede encontrar en la isla de Île de Ré, en el noroeste de Francia. Aquí los cepillos están cubiertos con un adhesivo que cubre la grava y tiene un perfil cónico. De hecho, cubren estructuras de hormigón que ya tienen esta forma, pero el adhesivo aún se pegará mejor en nuestros cepillos cortos y no desaparecerá como en Île de Ré.

Le de Ré, Francia: Cepillo resinado para grava hundida (ola baja).

Sin embargo, en estas operaciones, debemos considerar que la dureza de las rocas, en algunas partes de ellas, es fundamental para el buen funcionamiento de la obra, y no todas pueden alisarse como el cristal… reflejando las olas en lugar de nuestro rostro. !

Se habla mucho de la restauración urbana de los asentamientos costeros. Transformar los cientos o miles de feos cepillos que dividen nuestras playas en mobiliario urbano es un pequeño esfuerzo con tantas funciones que se convierten en una fuente adicional de economía turístico-costera. Pero mucho cuidado: ¡no los pongas más feos! Cualquiera que quiera recoger el pincel bajo la oferta puede estar seguro: la orden de Polgstein y cualquier otra variante de la misma, no puede decir con certeza que la falta de recursos: ¡lamentablemente, nuestras playas se ven afectadas por estas estructuras!

