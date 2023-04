La investigadora italiana Rosanna Bonaccia es la nueva Presidenta de la Junta de ARIM

Rosanna Bonaccia, profesora de Ingeniería Civil y Tecnologías Sustentables del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ha sido elegida Presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Investigadores Italianos en México (ARIM). Esta cita se produjo en los últimos días.

Todos los miembros del equipo

En esta nueva experiencia, Rosanna Bonaccia cuenta con el apoyo del Vicepresidente Andrea Mudolo, Profesor e Investigador de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Por el Secretario General karen matias, Jefe del Departamento de Diseño de Experiencias de Aprendizaje de la Universidad Nacional Autónoma de México; por tesorero Esteban Santacilia, Profesor de Filosofía de la Religión y la Cultura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; por abogado lorenzo porcelliProfesor de Geotecnia e Ingeniería Geotécnica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Una especialidad italiana en México

Pasando a Rosanna Bonaccia, de 46 años. simone lucatello En la guía de la placa ARIM. Italiana, de Bidonto (Bari), tiene una Maestría en Ciencias Geológicas y un Doctorado en Geociencias de la Universidad de Bari, seguido de un posdoctorado en análisis de dispersión de cenizas y evaluación de riesgos de erupciones volcánicas. Vesubio, Campi Flegre y los volcanes mexicanos con el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Nápoles y el Centro de Geociencias UNAM de Querétaro. Miembro Nivel 2 de la Asociación Nacional de Investigadores de México, el profesor fue galardonado con el Premio a la Excelencia Académica Edición Cuzco 2020. Le hicimos algunas preguntas para saber más sobre la Asociación de Investigadores Italianos en México.

Profesor Bonaccia, en pocas palabras, ¿qué es ARIM?

“ARIM es una asociación sin fines de lucro, apolítica, apartidista e independiente de cualquier institución nacional o extranjera. Nació en 2017 al margen del segundo encuentro de investigadores italianos en México convocado por la Oficina de Investigación Científica y Técnica Cooperación de la Embajada de Italia, y el entonces Agregado Científico de la Embajada, Dr. emilia giorgetti. Actualmente cuenta con unos 40 miembros activos y mantiene contactos con más de 140 investigadores, estudiantes y profesionales italianos residentes en México».

¿Qué proyectos pretende llevar a cabo la Junta Directiva recién elegida?

“Una de las principales acciones que pretende emprender el nuevo Consejo de Gobierno es fortalecer las relaciones bilaterales (investigación, enseñanza, gestión) entre las instituciones donde trabajan los investigadores de ARIM (en todos los campos científicos, sociales y técnicos) y las instituciones italianas. Investigación y enseñanza , brindando el apoyo necesario, se fortalecen acuerdos bilaterales de largo plazo o se crean nuevos, en los que los investigadores de ARIM pueden participar personal y activamente. Para muchos italianos que actualmente viven y hacen investigación y docencia en México, el contacto con su país de origen interrumpido por diversas razones.

ARIM desea recrear estos lazos proporcionando una base para una cooperación formal activa con Italia, tanto en el campo académico como en términos de servicios que la investigación científica puede brindar a las empresas italianas presentes en México. ARIM quiere aumentar la visibilidad de las empresas italianas en México, en los sectores ambiental, manufacturero y otros. Con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura quiere impulsar proyectos de divulgación científica en México no solo a nivel universitario sino también a nivel escolar. Finalmente, quiere fortalecer el diálogo entre investigadores italianos y CONACID (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y fomentar la colaboración eficiente de investigadores italianos en la reactivación de proyectos financiados por el gobierno mexicano.

¿Cómo fue la investigación de este año en México?

“No es fácil para mí hacer investigación en México. Ciertamente el tema de la investigación científica, a nivel internacional, es muy importante en este momento. Los recortes en educación e investigación son un problema que afecta a muchos países y no contribuyen a crear un entorno estimulante. y ambiente seguro para trabajar además del problema de inseguridad de los investigadores, en México yo también experimenté estos problemas hasta que me contrataron hace unos meses como profesor en el Tecnológico de Monterrey, 1° entre las instituciones privadas del país y 30° en el mundo” .

Campus de Monterrey

¿Cuándo surgió este increíble proyecto?

“Este proyecto llegó en un momento de malestar personal por la situación de peligro que he vivido durante 12 años desde que llegué a México, por el ambiente de trabajo anterior y porque no me respetaban. Por más que trabajé y obtuve muchos resultados, no tuve la oportunidad de crecer profesionalmente y desarrollar proyectos de investigación fuertes a nivel internacional.La propuesta del Tec (que es el nombre coloquial de Monterey Technology), ha sido la experiencia más bonita de los últimos años.Esta empresa me cae bien porque vio un buen potencial en mí, cosa que no me había pasado en muchos años”.

¿Qué tiene de especial México y cuál es su relación con otros investigadores italianos que trabajan con usted?

“Lo especial de México es que, para mí, me dio la oportunidad de levantarme cada vez que me caía y de llevarme con la desesperación que muchas veces atormenta al explorador. Es un país donde hay mucho para estudiar, y un poco de suerte (elemento indispensable), para encontrar los lugares adecuados.Si es posible, se pueden implementar proyectos importantes.Cientos de investigadores italianos en México están dispersos por toda la República, trabajando en todos los campos.

Rosanna Bonaccia con Simone Lucatello (primera desde la izquierda) y otros colegas

Desde su fundación, ARIM me ha dado la oportunidad de ser un miembro activo y conocer personalmente a los investigadores, especialmente en la Ciudad de México, donde vivo y trabajo. Son personas inteligentes con ideas innovadoras y cumplen una función muy importante para el desarrollo de este país en términos de cultura y descubrimientos científicos. He entablado amistad con algunos de ellos, lo que conduce a encuentros ocasionales para tomar una pizza y un buen vino”.

¿Cuál es su relación como investigadores con las personas que viven y trabajan en Italia?

“Creo que para la mayoría de los investigadores italianos en México, las relaciones con los investigadores que viven en Italia se basan en los contactos que mantenemos a nivel personal con las instituciones donde nos formamos. Lamentablemente, no existe una relación formal concreta que nos permita establecer relaciones. con instituciones italianas a nivel concreto. O en todo caso, dentro de los mecanismos de colaboración con instituciones académicas italianas. No hay información adecuada para permitir la entrada. Es por eso que ARIM quiere mejorar los mecanismos de información y fortalecer las relaciones entre los dos países”.

¿Existe cooperación científica entre los dos países?

“Sí, lo es, el papel del agregado científico de la embajada es precisamente aprender sobre estos mecanismos y desarrollar otros nuevos. A lo largo de los años, hemos tenido la suerte de contar con el trabajo de la Dra. Emilia Giorgetti, quien ha ayudado Entendemos las etapas de estas colaboraciones Ahora, mientras esperamos que se seleccione el nuevo agregado científico, nos comprometemos a avanzar en el trabajo de comunicación entre Italia y México con ARIM y proporcionar tantas herramientas como sea posible para expandir y hacer esta cooperación es bien conocida.

¿En qué proyectos estás trabajando?

Una de las iniciativas emprendidas por ARIM llamada “Seminari di Studi Italiani” es muy bonita. Su objetivo es promover la investigación científica en sus múltiples aspectos en los campos de las ciencias sociales y del derecho vinculados a la cultura y la historia italianas. Esto es gracias a estudiantes -estudiantes de pregrado, posgrado o doctorado- e investigadores y profesores universitarios especializados en Italia y sus manifestaciones culturales, históricas y políticas y comparaciones con aspectos culturales, sociales y políticos italianos. A partir de este año queremos realizar un programa de divulgación científica a nivel escolar y comunitario, dirigido a personas que viven en zonas propensas a fenómenos naturales como terremotos, erupciones volcánicas e inundaciones.

México es un país donde se concentran todos estos riesgos, y como investigadores tenemos la obligación de realizar actividades de información y educación para que las personas sean conscientes de los riesgos que corren. Sin embargo, nuestro objetivo también es informar adecuadamente a los organismos encargados de tomar decisiones durante los desastres naturales. ¡La información salva vidas!’

¿Cuál ha sido tu contribución personal hasta ahora?

“Soy uno de los miembros fundadores de ARIM. Desde su constitución como asamblea, he estado involucrado con mis colegas en la redacción de leyes, creando una red de investigadores, hasta el establecimiento formal como asociación. En los primeros años, los eventos como el Simposio Internacional Enzo Levi dedicado al investigador italiano más importante en el tema de hidráulica en México colaboré para crear y organizar seminarios como parte de la Semana de la Ciencia.

¿Estás pensando en volver a Italia?

“Estuve en Italia para investigar durante un año desde septiembre de 2021 hasta septiembre de 2022. Estaba muy feliz de volver a mi país y redescubrir la vida cotidiana con mi familia y mis mejores amigos. Durante este período traté de encontrar las conexiones adecuadas para volver a Italia para trabajar como profesor o investigador, pero hasta ahora he tenido suerte. No. Por ahora quiero disfrutar de la nueva oportunidad de trabajo en el Tec y quiero hacer todo lo posible para que esta experiencia sea fructífera. Será una buena motivación para acercarme a Europa, seguiré buscando oportunidades en Italia y espero que me puedan abrir en el futuro».

(Foto: Rosanna Bonaccia; página de Facebook de ARIM)