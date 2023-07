Guerra de ucrania rusia, ultimas noticias hoy 5 de julio. directo

ideas:

Dos explosiones sacudieron el Palacio de Justicia de Shevchenkiv en Kiev el domingo por la tarde, hiriendo a varios oficiales. Según informes de los medios ucranianos, al menos una bomba, posiblemente una granada, fue detonada por Ihor Homenyuk, acusado de un ataque terrorista que tuvo lugar cerca de la Verkhovna Rada (la Verkhovna Rada, Sr. Dr.) el 31 de agosto de 2015. El atacante murió después de inmolarse. Mientras tanto, el presidente chino, Xi Jinping, advirtió personalmente a Putin, instándolo a retroceder ante las amenazas atómicas veladas. Zelensky: “Tenemos información de nuestra inteligencia de que el ejército ruso colocó objetos similares a explosivos en el techo de la planta de Zaporizhia”. Por su parte, el Kremlin acusa a Kiev y habla de “un gran peligro para los ucranianos de vandalismo en Zaporizhzhia”.











","postId":"79177371-fbf0-4daf-bc49-cfef7f54fcc9″}]","publicaciones":[{"timestamp":"2023-07-05T21:59:00.421Z","timestampUtcIt":"2023-07-05 23:59:00+0200″,"altBackground":false,"title":"Questo liveblog termina qui ","content":"

Continua a seguire gli aggiornamenti su Sky Tg24

“,”postId”:”c12cd463-bee1-4efc-8156-90630d776c0b”},{“timestamp”:”2023-07-05T21:00:00.155Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 23:00:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Wagner, tra l’esilio in Bielorussia e l’Africa: come cambierà l’esercito di Prigozhin”,”content”:”

Il capo dei miliziani russi starebbe già scontando il suo \”esilio\” nel Paese di Minsk, come confermato dal presidente Lukashenko. E i suoi soldati, stimati intorno ai 25mila? \”\”Siamo a breve distanza dal confine bielorusso con l’Ucraina\”, fa sapere il loro responsabile dell’addestramento alle armi pesanti. E aggiunge: la milizia \”lavora in Siria, Libia, Repubblica Centrafricana, Mali\”. L’APPROFONDIMENTO

“,”postId”:”2d5e5649-7a43-4d65-a954-52bba26ca8eb”},{“timestamp”:”2023-07-05T20:40:00.000Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 22:40:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Gli 007 di Kiev: “L’Fsb russo è stato incaricato di uccidere Prigozhin””,”content”:”

Lo ha riferito il capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, nel corso di un’intervista a “The War Zone”, citata dall’agenzia Ukrinform. “Riusciranno ad eseguire l’ordine? Avranno il coraggio di eseguire quell’ordine?\”, si è chiesto. LEGGI L’ARTICOLO

“,”postId”:”2c10f34e-416c-43a7-8a2e-4a50d0398125″},{“timestamp”:”2023-07-05T20:20:00.049Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 22:20:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Putin, fa discutere il bagno di folla in Daghestan tra selfie e strette di mano”,”content”:”

Il presidente russo, alla sua prima uscita da Mosca dopo il tentativo di aammutinamento da parte della Wagner, si mostra tra una folla adorante. Un comportamento inedito e che spinge alcuni ad avanzare dubbi sul fatto che si tratti del vero Putin. IL VIDEO

“,”postId”:”f0796732-dfba-49b2-9651-3a1b6ab55696″},{“timestamp”:”2023-07-05T20:00:00.792Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 22:00:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”William Burns della Cia a giugno a Kiev per conoscere condizioni di pace”,”content”:”

Come ha rivelato il Washington Post, il direttore dell’intelligence americana è stato a Kiev lo scorso mese dove ha incontrato in gran segreto i vertici militari e il presidente Zelensky, per conoscere il loro parere sull’andamento della guerra e sulle condizioni che intenderebbero porre per un eventuale cessate il fuoco entro l’anno. “La Russia negozierà solo se si sente minacciata”, ha dichiarato un alto funzionario ucraino. LEGGI L’ARTICOLO

“,”postId”:”dff8a5eb-1f30-4157-aafb-95ca6a950f10″},{“timestamp”:”2023-07-05T19:40:00.182Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 21:40:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Ucraina, corsa dei russi all’acquisto di case a Mariupol”,”content”:”

La città simbolo della prima fase della guerra movimenta il mercato immobiliare russo. Fioriscono i siti di vendita e di affitti delle case nel centro che si affaccia sul mar d’Azov. Mosca sostiene di aver ristrutturato, a marzo di quest’anno, 1.829 edifici e ricostruito 36 condomini con un prezzo medio per appartamento che si aggira sui tre milioni di rubli, l’equivalente di 30mila euro. LEGGI L’ARTICOLO

“,”postId”:”08135c66-7eae-45f3-a4aa-a449189c6c6b”},{“timestamp”:”2023-07-05T19:20:00.649Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 21:20:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Yevgeny Prigozhin, chi è il capo del gruppo mercenario Wagner “,”content”:”

Oligarca convertito a capo militare, era noto come “cuoco di Putin” perché considerato vicinissimo al presidente russo e per le sue numerose attività nella ristorazione e nel catering. Dopo mesi a combattere in Ucraina, a giugno 2023 ha lanciato una minaccia a Mosca affermando di voler rovesciare la leadership militare russa. IL PROFILO

“,”postId”:”2b0b13cb-39b2-4026-b84f-93c0645d9bca”},{“timestamp”:”2023-07-05T19:00:00.963Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 21:00:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Guerra Ucraina-Russia, simulato disastro atomico a Zaporizhzhia”,”content”:”

Le esercitazioni servono per preparare il Paese a un possibile incidente nucleare provocato da un attentato terroristico, lo ha fatto sapere Energoatom, l’azienda statale ucraina per l’energia atomica che opera sull’impianto. LEGGI L’ARTICOLO

“,”postId”:”fdbe7541-3c08-4bc9-ba51-987396e0c19b”},{“timestamp”:”2023-07-05T18:52:04.764Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 20:52:04+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Bulgaria: dubbi su visita di Zelensky annunciata per domani”,”content”:”

Non c’è ancora una conferma ufficiale delle autorità di Sofia su se e quando il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky arriverebbe in visita in Bulgaria. Ieri i media locali hanno annunciato che, secondo fonti diplomatiche, il presidente ucraino arriverebbe a Sofia domani su invito del governo bulgaro. Il ministro della Difesa bulgaro, Todor Tagarev, ha affermato oggi che da tempo è in preparazione una visita di Zelensky in Bulgaria. Nello stesso tempo ha espresso rammarico per il fatto che tale progetto sia diventato di dominio pubblico, e non esclude che per questo la visita venga rimandata. Tagarev ha precisato che Zelensky è il capo di Stato di un Paese in guerra e una sua visita all’estero dovrebbe essere tenuta in completa segretezza fino all’arrivo.

“,”postId”:”46c4989a-1a42-4fe1-acdf-2a6aaf15fa4e”},{“timestamp”:”2023-07-05T18:40:25.262Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 20:40:25+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Nato: Zelensky, ‘a Vilnius prevalga nostra sicurezza comune'”,”content”:”

\”Manca esattamente una settimana al giorno chiave del vertice Nato di Vilnius. Ciò significa una settimana fino al momento chiave per la nostra sicurezza comune in Europa. Stiamo lavorando con i nostri partner il più possibile per garantire che a Vilnius prevalga la nostra sicurezza comune. Tutto dipende dai nostri partner\”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto discorso serale.





”,”postId”:”de66687a-ca90-435b-9b58-6774df4417c6″},{“timestamp”:”2023-07-05T18:40:00.197Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 20:40:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Russia, cosa rivelano i video della marcia del gruppo Wagner su Mosca”,”content”:”

Sky News e il Centro per la Resilienza dell’Informazione (CIR) hanno verificato più di 130 filmati dell’avanzata del convoglio guidato da Prigozhin verso la capitale russa, evento diventato virale sui social network e paragonabile, per quantità di materiale, a quello che risale ai primi giorni del conflitto. L’APPROFONDIMENTO

“,”postId”:”c08762d2-fc26-4e44-b7fb-3439cde9c9c9″},{“timestamp”:”2023-07-05T18:20:00.199Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 20:20:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Soldato russo si suicida per non tornare al fronte in Ucraina”,”content”:”

Un soldato russo, originario del Tatarstan nella parte europea della Russia, si è impiccato nel suo appartamento perché stava per essere rimandato al fronte in Ucraina dopo una licenza di cinque mesi. Lo riportano diversi media, tra cui Radio Liberty e Radio Swoboda. Il 21 maggio Alfred Galimov è tornato nell’appartamento che condivideva con la sua ragazza a Naberezhnye Chelny, una città sul fiume Volga, dopo una giornata di esercitazioni militari nella capitale regionale, Kazan. Membro del battaglione Alga, un’unità composta principalmente da uomini reclutati in Tatarstan, il 34enne doveva essere rimandato in guerra in Ucraina. La mattina dopo è stato trovato impiccato nel suo bagno senza aver lasciato alcun biglietto anche se un parente ha riferito che era preoccupato all’idea di tornare al fronte: \”Non voleva tornare in guerra\”,

“,”postId”:”1e1a5d10-6912-4280-869b-e4c93335f8e9″},{“timestamp”:”2023-07-05T18:00:00.414Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 20:00:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Kiev: \”Riconquistati territori a nord di Bakhmut\””,”content”:”

Le forze ucraine hanno riconquistato \”un certo numero di territori\” a nord di Bakhmut. Lo ha riferito il comandante delle forze di terra delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, in un aggiornamento su Telegram. \”Direzione di Bakhmut. Le forze di difesa stanno facendo progressi. Le unità d’assalto della 10a brigata Edelweiss stanno prendendo d’assalto le posizioni russe sugli approcci settentrionali a Bakhmut. Un certo numero di territori sono stati riconquistati e una quantità significativa di forza nemica è stata distrutta\”, ha scritto, pubblicando un video dei combattimenti.

“,”postId”:”04f7b343-77a1-4460-8ac4-97151d9e840f”},{“timestamp”:”2023-07-05T17:49:28.907Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 19:49:28+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Lituania: \”A Vilnius l’Ucraina riceverà un sostegno consistente\””,”content”:”

\”Al vertice Nato di Vilnius l’Ucraina riceverà un sostegno consistente, seppur non corrispondente a tutte le richieste di Kiev\”. Lo ha dichiarato oggi, durante un’intervista, il Presidente lituano Gitanas Nauseda. Le discussioni condurranno all’elaborazione di \”una piattaforma chiara e sufficientemente autorevole per gestire in maniera efficace e fruttuosa i rapporti bilaterali tra l’Ucraina e la Nato\”, ha detto Nauseda, aggiungendo di essere convinto che \”i rapporti tra Ucraina e Nato si intensificheranno in tutti i settori\”. Tale intensificazione dei rapporti, ha aggiunto il presidente lituano, sta già avvenendo: \”gli ucraini stanno imparando a gestire attrezzature, tecnologie occidentali, lo stanno facendo in tempi straordinariamente rapidi .Questo renderà ancora più elastica la connessione tra l’Ucraina e la Nato\”.

“,”postId”:”5649394c-9966-4ba7-9229-b303cd0c67bd”},{“timestamp”:”2023-07-05T17:25:23.958Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 19:25:23+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Autore dell’esplosione accusato di un attentato nel 2015″,”content”:”

L’uomo che ha provocato l’esplosione nel tribunale distrettuale di Kiev è Igor Humenyuk, accusato di essere l’autore di un attacco terroristico nei pressi della Verkhovna Rada (il parlamento ucraino) il 31 agosto 2015. Lo ha riferito il ministro dell’Interno ucraino Igor Klymenko, secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda. Nell’attentato morirono 4 militari e rimasero ferite oltre 130 persone per l’esplosione di granate. Secondo quanto ricostruito dal giornale ucraino, l’udienza di Humenyuk era in programma per oggi. Dopo l’incontro, secondo le prime informazioni, ha fatto esplodere ordigni non identificati nella toilette e ha cercato di scappare. Successivamente, si è barricato in una stanza e mentre le forze dell’ordine tentavano l’assalto per arrestarlo, c’è stata un’altra esplosione a seguito della quale lo stesso Humenyuk è morto e due agenti sono rimasti feriti alle gambe.

“,”postId”:”669b429f-c088-47d4-ba33-c52d0dd534ea”},{“timestamp”:”2023-07-05T17:10:00.888Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 19:10:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Aiea: \”Niente mine a Zaporizhzhia, ma necessari altri controlli\” “,”content”:”

I tecnici dell’Aiea presenti nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dalle truppe russe ma in Ucraina, e che hanno ispezionato negli ultimi giorni parti della struttura, comprese alcune sezioni del perimetro del grande bacino di raffreddamento \”non hanno finora trovato alcuna indicazione visibile di mine o esplosivi\”. È quanto si legge in una nota dell’agenzia Onu, che comunque evidenzia anche la necessità di \”un maggiore accesso\” alla struttura \”per essere certi\”.

“,”postId”:”840bff65-9844-43c0-bde2-fa517717f6f5″},{“timestamp”:”2023-07-05T17:08:54.915Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 19:08:54+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Kiev: morto il responsabile dell’esplosione in tribunale”,”content”:”

L’autore dell’esplosione al tribunale distrettuale di Shevchenkiv di Kiev \”è morto sul posto. Secondo le prime informazioni, si sarebbe fatto esplodere\”. Lo scrive su Telegram il ministro dell’Interno ucraino Igor Klymenko, aggiungendo che, durante l’assalto all’edificio, due agenti del Kord (forze speciali della polizia) sono rimasti feriti\”.

“,”postId”:”d02904fa-4c1b-4530-9806-4a98a8dd8e5a”},{“timestamp”:”2023-07-05T16:50:57.975Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 18:50:57+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Due esplosioni nel tribunale di Kiev, ci sono vittime”,”content”:”

Due esplosioni hanno scosso il tribunale di Shevchenkiv a Kiev, provocando vittime. Secondo quanto riferito dai media ucraini, uno degli ordigni – probabilmente una granata – sarebbe stato fatto esplodere da Ihor Humenyuk, accusato di un attacco terroristico avvenuto nei pressi della Verkhovna Rada il 31 agosto 2015. Stando a Suspline, l’uomo si è barricato in una delle aule del tribunale ed è in corso \”un’operazione speciale\”.

“,”postId”:”3e8a986c-cc02-4ded-b567-07246ba56635″},{“timestamp”:”2023-07-05T16:39:50.488Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-05 18:39:50+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Un’altra esplosione al tribunale di Kiev, ci sono feriti”,”content”:”

I media ucraini riferiscono di un’altra esplosione nel tribunale di Shevchenkiv a Kiev. Unian, in particolare, fa sapere che un poliziotto è uscito fuori dall’edificio chiedendo un’ambulanza mentre due persone sarebbero state portate via in barella.

