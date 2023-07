El misterio de las ancianas encarceladas del rey de Arabia Saudí

El ex rey saudita Abdullah con sus cuatro hijas por Al-Anoud Al-Fayez (foto mostrada en 2014 a través de Channel 4 News)

En 2014, algunos medios de comunicación contaron la historia de las cuatro princesas de las que no se supo nada desde la muerte del rey Abdullah.

En marzo de 2014, algunos medios internacionales informaron que el rey de Arabia Saudita había tenido a cuatro de sus hijas en un palacio en Jeddah durante unos quince años. En ese momento era el rey Abdullah, el hermano del actual gobernante Salman: murió a los 90 años en enero de 2015, y desde entonces no se sabe nada de las hijas encarceladas, ni de su madre divorciada de Abdullah, que vive en Londres. alguien habló de nuevo el ultimo articulo afiliado El neoyorquino: La autora, Heidi Blake, habló con periodistas y un investigador que, hace una década, pudo comunicarse con las hijas del rey Abdullah y su madre por correo electrónico y teléfono, pero nadie pudo darle ninguna información nueva. sobre su destino.

Las cuatro princesas cautivas se llaman Sahar, Maha, Hala y Jawaher, y nacieron entre 1971 y 1976, por lo que hoy sus edades oscilan entre los 52 y los 47 años. Su madre, Al Anoud Al Fayez, se casó con el entonces príncipe saudí Abdullah cuando ella tenía quince años. Al igual que otros nobles saudíes, Abdullah era polígamo y tuvo al menos 35 hijos durante su vida. La relación entre él y Al-Fayez fue tensa, según se sabe, porque no tuvieron hijos, y la mujer huyó en un momento a Londres y consiguió el divorcio de su marido.

No hay información exacta sobre la vida de las hijas del rey Abdullah y Al Fayez, pero según la reconstrucción de Blake, las cuatro mujeres tuvieron una infancia privilegiada y algo libre, durante la cual pudieron viajar por Europa y estudiar. Sin embargo, por alguna razón, fueron encerrados dentro del palacio de la familia real poco antes del inicio del reinado de su padre, quien se convirtió en rey en 2005.

En Arabia Saudita, las mujeres no disfrutan de las mismas libertades que los hombres y no pueden viajar al extranjero, casarse, asistir a la escuela secundaria o someterse a ciertos procedimientos médicos sin el permiso de un tutor varón, que puede ser el esposo, el padre o el hermano, pero también un hijo.

Entre 2013 y 2014, Sahar y Jawaher, la mayor y la menor de las cuatro hermanas, contactaron con algunas personas en el extranjero a través de Internet. Sahar recurrió a Twitter para escribir algunos mensajes a Ali Al-Ahmad, un disidente saudita y experto político que vive en Washington, EE. UU. Según el relato de al-Ahmad, Sahar dijo que estuvo retenida en un palacio con Jawaher y que ella y su hermana tenían un teléfono que les dieron para hablar con su madre; Sin embargo, no tuvieron contacto con las otras dos hermanas, Maha y Hala, que estaban encarceladas en otro lugar.

Al-Ahmad se puso en contacto con Al-Anoud Al-Fayez y le aconsejó que lo hiciera. un informe La situación de las niñas en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Luego, la mujer fue entrevistada por Fátima Monji, corresponsal del programa de televisión británico. Canal 4 Noticias: La entrevista, en la que se ocultó el rostro de Al-Fayez porque no quiso ser identificada, se puede ver en YouTube. En aquella ocasión, la embajada saudí en Londres se contentó con decir que el estatus de las princesas era un “asunto privado”.

Dos semanas y media después, Manji entrevistó a Sahar y Jawaher a través de una videollamada: se transmitió en Channel 4 el mismo día en que el presidente estadounidense, Barack Obama, se reunió con el rey Abdullah en Arabia Saudita. “Somos rehenes y nuestro padre, el rey, es el responsable”, dijo Sahar durante la entrevista. Incluso esta entrevista todavía se puede ver en YouTube.

Según la denuncia de al-Fayez y las historias de Sahar y Jawaher, las cuatro hermanas estaban bajo vigilancia constante de guardias armados y eran “drogadas sistemáticamente” para que no pudieran escapar ni recibir atención médica, un problema particular para Hala. , que sufría de anorexia. Aunque vivían en un edificio, sus condiciones de vida no eran buenas porque era una estructura deteriorada, periódicamente sin agua potable y electricidad, como lo demuestran algunos de los videos proporcionados por las hermanas que se transmitieron por Canal 4.

En la entrevista, las dos hermanas dijeron que decidieron hablar con los periodistas sobre su situación después de que su padre les dijera que no las liberaría y que después de su muerte sus hermanos las retendrían.

En cuanto a los motivos de su encarcelamiento, informaron que el rey quería que al-Faiz regresara a Arabia y que básicamente retenía a sus hijas hasta que ella lo hiciera. Jawaher también dijo en un momento que fueron castigados por hablar con el rey sobre los abusos de los derechos humanos en Arabia Saudita, que Sahar describió como “apartheid de género”; En un correo electrónico enviado unos meses después al sitio web de noticias de Oriente Medio Sahar cuento que a las hermanas se les estaba negando lentamente su libertad después de que comenzaron a cuestionar aspectos del régimen saudita.

En cambio, durante una segunda entrevista con Monji, al-Fayez dijo que vio algo en Arabia Saudita que el rey no quiso revelar: no dijo qué era porque esperaba convencer al exesposo de que liberara a sus hijas. Le demuestra que no hablará de ello.

Después de entrevistas transmitidas por la televisión británica, Sahar y Jawaher dijeron que sus captores habían dejado de llevarles comida. Sin embargo, no se les negó el teléfono ni el acceso a Internet y continuaron comunicándose con algunos periodistas extranjeros.

En mayo de 2014, dos funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos escribieron al gobierno de Arabia Saudita solicitando un informe sobre las cuatro princesas, en particular las princesas que aparentemente no habían sido alimentadas: la ONU pidió a Arabia Saudita que no cometiera más violaciones. de los derechos de la mujer ni probar que las acusaciones vertidas contra el rey eran falsas, pero no obtuvo respuesta.

Al enterarse de la muerte del rey Abdullah Ali al-Ahmad, escribió a sus hermanas para ver cómo estaban, pero no recibió respuesta. Ni siquiera Manji y Ángeles Espinosa, periodista del Diario Español El País Quienes se comunicaban con las princesas ya no podían contactarlas. Faiz también se ha vuelto imposible de rastrear: su perfil de Twitter ha sido eliminado. Heidi Blake intentó encontrarla sin éxito. Incluso las Naciones Unidas no escucharon nada.

La hipótesis más optimista de las personas que hablaron con las princesas es que tras la muerte de su padre, las hermanas recibieron su libertad a cambio del silencio, ellas y su madre. Sin embargo, Al-Ahmad se muestra escéptico porque cree que Sahar en este caso le habría advertido que estaba bien: según él, las princesas podrían haber muerto.

