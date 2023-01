“Gran Hermano Vibe”, Patrizia sale de la casa

el anillo – Alfonso Signorini saluda a la audiencia en el primer episodio de 2023. Hay muchos temas en esta cita: Antonella Fiordelesi y Eduardo Donamaria se han separado mientras que la amistad entre Wilma Goesch y Patrizia Rossetti parece haber terminado. A la espera de ver quiénes serán eliminadas entre Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Sara Altobello y Wilma Goesch. Mientras tanto, Antonino Spinalbis se encuentra en la clínica Pediatría de Roma para exámenes clínicos, que fueron dados de alta en Nochevieja por un problema de salud: “Me lo pasé muy bien, me tomé un tiempo de casa”.

crisis donalesa – Antonella y Eduardo se separaron nuevamente. “No tuviste la víspera de Año Nuevo, me está costando recordar los buenos días que tuve aquí”. La ruptura entre los dos comenzó cuando la tensión estalló debido a la broma de Antonella contra Tavasi y Mikol. A partir de ahí, comenzó una serie de partidos cruzados, incluido el partido con Oriana, donde Fiordelesi fue la protagonista. Antonella no quiere hablar con Oriana mientras esta la acusa de intentar meterla en una pelea con Sara. Interviene Tavasi, quien la acusa de contaminar el medio ambiente llamándola “maliciosa”, citando a Harry Potter. Eduardo dice que está cansado de ver el carácter discutidor de su novia, mientras que el espadachín no acepta los cambios de su novio: “Se ríe y bromea con la gente que me ofendió”. Antonella da por cerrada para siempre la historia con Eduardo: “Para mí, cuando alguien no me respeta, se acabó”. También ataca al niño porque se rió cuando Oriana “tocó su arma pequeña”. Eduardo esperaba “que Antonella, viendo un clip, se diera cuenta de que se equivocó al menos en una cosa, y no en todo, y me pidiera disculpas”. Signorini convoca a los dos rivales en Mystery, mientras continúan discutiendo entre ellos. Estas son algunas de las peores declaraciones que uno ha hecho sobre el otro, Eduardo, en particular, justifica sus malas palabras diciendo que la ira que siente es demasiado. “¿Hay un futuro sí o no?” pregunta el conductor. Se acabó para ambos: Absolutamente no de Antonella. Eduardo, en cambio, es más optimista.

Fricciones entre Patricia y Wilma – Otra pareja, amigas Patrizia Rossetti y Wilma Goish, divorciadas. La crisis comenzó cuando Goish, alegando que el otro siempre estaba en la cocina, regañó y maldijo a todos. Patricia Rossetti quiere dejar el juego. “No me siento bien. Tengo dolores en el cuerpo, en las piernas. Parece que hay una infección. Lo siento, ni siquiera puedo estar activo en casa. No he podido dormir durante tres noches, tengo dolores de estómago y de cabeza. Signorini intenta persuadirla: “Bajarse ahora de ese tren es una pena, no lo digo solo para nosotros, quería sugerirte una semana de vacaciones, pero si no te apetece, no lo hago”. Tengo ganas de insistir”. Pero Patrizia eligió: “Voy a Alfonso, no me siento bien ni siquiera hablando, siento dolor, tal vez sea ridículo, pero quiero entender lo que está pasando”.

Onestini está en el centro de la polémica Onestini está a menudo en el centro de varias discusiones. Después de lo ocurrido entre él y Nikita, hay quien se pone de su lado y quien, en cambio, cree en su palabra. “Lucca obviamente pasa por muchos estados de emoción porque es un maestro en el juego”, dice Antonino. La propia Nikita está convencida: “Él es competitivo, dice, vino aquí a ganar. Luego dijo que él también quiere vivir, bien por él”. “Estoy de acuerdo con Antonino”, señala Soule, “en parte, Onestini juega muy bien su juego y me alegro de que también se hayan dado cuenta de eso en casa”.

EL CHOQUE ENTRE ONESTINI Y SOLEIL – Solo entre Luca y Sully hay mala sangre. Años atrás, Sully y Luka estaban comprometidos, pero durante la primera participación del chico en el reality show, Sully decidió dejarlo para emprender una nueva relación. Luca llega al estudio en un cara a cara sin precedentes. Llega el enfrentamiento: Luca llega al estudio cara a cara: “En todos estos años no he pronunciado una sola palabra al respecto”, destacando que, por el contrario, el columnista ha hablado muchas veces mal de él. a pesar de ser ella quien terminó su relación. “En 2017 estuve con ella y después de dos semanas en casa me engañó con otro”, explica Luca. Sully no está de acuerdo y lo acusa de mentiroso: “Te dejé porque te descubrí, el que te traicionó primero no soy yo. Descubrí miles de cosas antes de entrar, así que me despedí en algún momento”. La discusión estalla y el tono sube.

eliminar – El público ha decidido que la persona importante que tiene que salir de la casa de Gran Hermano es Wilma. “Estoy feliz de estar en casa”, dice el cantante. Danielle Dal Moro llorando.

nominación Es el momento de la nominación. Orita salva a Jielle, y la pareja Soleil Bretelli elige a Nikita en su lugar. Los vacunadores de la semana son Onestini, Daniele, Micole y Antonella. Sarah nomina a George. Davide elige a Oriana y Eduardo, Alberto, Murgia, Giel, Daniel y Oriana señalan a Dana. Luego le toca a Attilio, que vota por Melina y Jorge en lugar de Davide. Tavassi, Luca y Micol se refieren a Davide y Andrea en lugar de a Murgia, y Milena elige a Andrea. Antonella y Nikita nominan a Oriana. Dana, David y Oriana están en la carrera.

wilma regresa – Wilma llega al estudio luego de ser eliminada. Abre la caja y sorprendentemente regresa a casa. El cantante no podía estar más contento y, tras saltar de alegría y saludar, salió del estudio para cruzar una vez más la puerta roja.