Globo de Oro 2024 todas las novedades en directo | El gran desafío entre Barbie y Oppenheimer. Jaroni espera – Corriere.it

Ha comenzado la cuenta atrás en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles para la 81ª edición de los Globos de Oro, que fueron fundados en 1943 y gestionados hasta la última edición por la HFPA, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. En medio de escándalos y polémicas -por falta de representación y prácticas que no estaban del todo claras- y un boicot a estrellas y series de televisión, del que no pudo recuperarse, la HFPA se disolvió. La marca fue adquirida por Dick Clark Productions (DPC) y Eldridge Company de Todd Boehly. Para la recién creada Fundación Globo de Oro, se trata en realidad de la primera edición del nuevo ciclo tras la privatización. El comediante Joe Coy fue elegido para presentar la ceremonia hace dos semanas: será en vivo por CBS, transmitida por Paramount+ y no será visible para nosotros. carrera entre Barbie Escrita por Greta Gerwing – 9 nominaciones, incluyendo Mejor Película (Comedia), Mejor Director, Guión, Actriz (Margot Robbie), Actor de Reparto (Ryan Gosling), tres canciones y una nueva categoría, para las películas más taquilleras, y oppenheimer Dirigida por Christopher Nolan: 8 nominaciones, entre película (drama), director, guión, actor (Cillian Murphy) y actores secundarios (Emily Blunt y Robert Downey Jr.). Le sigue el indomable Martin Scorsese con 7 nominaciones. Asesinos de flores lunares Y Pobres criaturas Por Yorgos Lanthimos. A nivel televisivo las series son las reinas Sucesión ,El último de nosotros Y El osoLas esperanzas italianas están unidas soy el capitán de Matteo Garrone (El León de Plata de Venecia, actualmente en cartelera francesa y a partir del 23 de enero también en las americanas, con excelentes patrocinadores como Sting) está preseleccionada a la mejor película en lengua no inglesa, donde, sin embargo, la competición es muy feroz : Palma de Oro 2023 Anatomía de una caída. Escrito por Justine Triet (Francia), Vida pasada Escrito por Celine Song (EE.UU. pero en coreano), Área de interés Escrito por Jonathan Glazer (Gran Bretaña pero en alemán), Comunidad de nieve Por J. A. Bayona (España), hojas en el viento Por Aki Kaurismäki (Finlandia).